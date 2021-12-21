В Новосибирской области, как и в соседних регионах, на протяжении всего 2021 года на первом плане оставалась коронавирусная повестка, однако без кадровых перестановок в структурах власти не обошлось. В конце уходящего года «Континент Сибирь» напоминает о самых значимых кадровых переменах в региональной власти и бизнесе в 2021 году.

СФО

Одним из главных кадровых событий года можно считать появление нового полномочного представителя президента в СФО. Этот пост стал вакантным с апреля текущего года, когда занимавший эту должность Сергей Меняйло по решению главы государства стал временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.

С этого момента наблюдателями выдвигались самые разные версии того, кто может стать новым полпредом президента в СФО. Допускался даже вариант, при котором эта позиция так и останется вакантной.

12 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил на эту должность Анатолия Серышева. С 2016 по 2018 год он работал на посту заместителя руководителя Федеральной таможенной службы РФ, а в июне 2018 года был назначен на должность помощника президента Российской Федерации. Как назначение Анатолия Серышева повлияет на позиции губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и главы Красноярского края Александра Усса, «Континент Сибирь» ранее писал в материале по ссылке.

Новосибирская область

За уходящий год сразу несколько министров покинули правительство Новосибирской области. В августе стало известно о том, что глава минцифры Анатолий Дюбанов пошел на повышение и был назначен руководителем департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ. Его кресло занял Сергей Цукарь. В другой регион России переехал также министр науки и инновационной политики Новосибирской области Александр Васильев. Правда, в его случае речь шла о переходе на работу в «Росатом».

Покинул пост министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, занимавший его с августа 2017 года. После его ухода министерство труда и соцразвития Новосибирской области возглавила Елена Бахарева. Сам Ярослав Фролов вступил в должность главврача в городской больнице № 34 в Ленинском районе Новосибирска.

Громкой отставкой стал уход Ивана Шмидта, занимавшего пост министра строительства Новосибирской области. Официальная версия — состояние здоровья. Однако представители деловых кругов предполагали, что отставка Ивана Шмидта может быть связана со сложной ситуацией вокруг строительства нового ЛДС.

В то же время у Андрея Травникова появился новый заместитель. Речь идет о Романе Теленчинове, перешагнувшем сразу несколько ступенек на пути из мэрии Новосибирска, где он занимал должность заместителя начальника департамента строительства и архитектуры — начальника управления строительства и инженерного обеспечения. В администрации региона он получил пост вице-губернатора, отвечающего за крупные инфраструктурные проекты. «Континент Сибирь» писал, с чем может быть связан такой карьерный рост.

Скандально отличился в уходящем году замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин, который стал фигурантом уголовного дела и рекордсменом по размеру взятки. Он подозревается в получении незаконного вознаграждения за общее покровительство по службе (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сумма взятки, которую мог получить проходящий по соответствующему уголовному делу Владимир Нормайкин, стала самой крупной в регионе в уходящем году, по словам представителей областной прокуратуры, она составила 2 млн 5 тыс. руб.

Негативным оказался год сразу для трех депутатов Заксобрания региона — Александра Морозова, Валентина Сичкарева и Глеба Поповцева. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев, входящий в состав бюджетного комитета парламента, был задержан по подозрению в мошенничестве. Чуть позже суд избрал фигуранту дела меру пресечения, отправив его под домашний арест. После этих событий «Единая Россия» сообщила, что приостановила членство в партии Глеба Поповцева. Ранее такая участь постигла и Валентина Сичкарева, у которого были обнаружены незадекларированные недвижимость в Германии и счета в зарубежных банках. Правоохранительные органы предъявили ему обвинение в предполагаемом крупном мошенничестве с субсидиями. В свою очередь Александр Морозов, возглавлявший строительный комитет ЗС, в связи с уголовным преследованием также отказался от мандата.

Также в текущем году свой пост покинула уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. Среди вероятных участников конкурса на замещение должности уполномоченного по правам человека в Новосибирской области собеседники «Континента Сибирь» во власти называли министра юстиции Наталью Омелёхину.

Кадровые пертурбации коснулись и силовых структур. Главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным в марте 2021 года временно были отстранен от должности руководители ряда региональных следственных управлений, в том числе из-за «снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений». Среди них был глава управления СК РФ по Новосибирской области, генерал-майор Андрей Лелеко. Впрочем, уже в апреле вернулся к исполнению своих обязанностей, однако в этом же году все же покинул свой пост. Обязанности главы управления СК РФ по Новосибирской области в настоящее время занимает Антон Бадулин.

В свою очередь заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов в 2021 году возглавил ведомство в УрФО, а должность первого заместителя главы ведомства вскоре занял бывший исполняющий обязанности прокурора Новороссийска Сергей Коростылев. Игорь Стасюлис, долгое время занимавший должность заместителя прокурора Новосибирска, в 2021 году был переведен в Оренбург.

Помимо этого, в погрануправлении ФСБ России по Новосибирской области сменилось руководство. На должность нового начальника регионального Погрануправления ФСБ России был назначен Алексей Знаменский, ранее занимавший должность начальника службы Погрануправления ФСБ России по Республике Крым в городе Джанкое. Он сменил на этой должности ранее работавшего Владимира Корецкого.

Кадровые перестановки случились и в УФАС по Новосибирской области. На смену Сергею Гаврилову пришел уроженец Красноярска Александр Годованюк — в марте он был назначен на должность и. о. руководителя УФАС по Новосибирской области. Однако уже в конце сентября стало известно о том, что Александр Годованюк возвращается в родной регион и переходит на позицию руководителя ведомства по Красноярскому краю. Временно исполняющим обязанности руководителя новосибирского управления был назначен Дмитрий Сухоплюев.

Изменения коснулись и Бердска. Так, исполняющим обязанности прокурора города после перехода его предшественника Романа Сивака на аналогичную должность в Новосибирске был назначен бывший сотрудник транспортной прокуратуры Юрий Кващук. Роман Сивак, в свою очередь, сменил на своем новом посту находящегося под уголовным преследованием Дениса Ференца. Также начальник отдела МВД России по Бердску Новосибирской области Владимир Соколов покинул место работы в связи с выходом на пенсию. 43-летний полковник органов внутренних дел проработал в полиции 25 лет.

Новосибирск

Кадровые перестановки в уходящем году затронули и мэрию Новосибирска. Наиболее знаковой из них можно считать назначение на должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева, экс-председателя правления АО «Банк Акцепт». На этом посту он сменил ушедшего с должности по собственному желанию Романа Дронова. Однако «пересмена» заняла несколько месяцев — Роман Дронов ушел в мае, а Константин Васильев был назначен в октябре.

В свою очередь Александр Люлько, возглавлявший департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, в начале марта покинул свою должность в муниципалитете и стал директором центра по взаимодействию с органами власти и промышленными партнерами Новосибирского государственного университета (НГУ). После ухода Александра Люлько этой структурой стал руководить его заместитель Виталий Витухин. Само подразделение при этом поменяло свое название и структуру, став департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Заместителем начальника департамента была назначена Наталья Чагина, более трех лет работавшая в управлении потребительского рынка мэрии Новосибирска и занимавшая должность председателя комитета организации работ и услуг в ритуальной сфере.

В октябре руководителем главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска был назначен Алексей Драбкин, ранее возглавлявший отдел инженерной и транспортной инфраструктуры в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

В апреле 2021 года стало известно об уходе в отставку главы администрации Первомайского района Новосибирска Виталия Новоселова. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию после того, как было принято решение о его выдвижении в Госдуму РФ от КПРФ. На его место был назначен бывший управделами новосибирского облправительства Вадим Бобырь.

В свою очередь бывший первый вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов 20 декабря был назначен на должность вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту. Несмотря на то, что этот регион для него новый, трудовая деятельность Андрея Ксензова не исчерпывалась только Новосибирской областью. В частности с февраля 2019 года по осень 2020 года чиновник работал заместителем министра транспорта республики Крым.

Также нельзя не отметить смену руководителя новосибирского отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Новым председателем областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» избран и утверждён Игорь Салов, с 2020 года занимавший должность председателя попечительского совета отделения. Пост председателя отделения Игорь Салов перенял от Сергея Соколова, который по решению президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ» стал координатором региональных отделений в Сибирском федеральном округе.

Кадровые перестановки в новосибирском бизнесе

Не меньше изменений было и в региональной бизнес-среде. Одним из наиболее знаковых назначений стало возвращение в кресло генерального директора Технопарка новосибирского Академгородка Дмитрий Верховода. В свою очередь его предшественник на этом посту Владимир Никонов в августе занял пост управляющего УК «Сидеко» (Сибирская девелоперская компания), находящейся в ведении владельцев «Миротеля» и МФЦ в Новосибирске и Кольцово.

Традиционно важные изменения произошли в банковском секторе. Управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Игорь Безматерных в январе покинул свой пост и перешел на работу в центральный офис Сбера в Москве. На его место пришел Николай Шилов, до этого управлявший Кемеровским отделением банка.

Также в этом году уволился управляющий Западно-Сибирским филиалом Газпромбанка Намжил Урбанаев. Эту должность он занимал на протяжении 25 лет. В дальнейшем он планирует сосредоточиться на собственных проектах.

Пост главы банковского бизнеса группы «Открытие» в Новосибирской области, как и ожидалось, получил Вячеслав Брюханов, до этого возглавлявший омский филиал банка. В свою очередь Станислава Могильникова на посту руководителя банка ВТБ в Новосибирской области в марте сменил Сергей Никулин.

Изменения произошли и в топ-менеджменте банка «Акцепт». На смену Константину Васильеву пришла Елена Терехина. Ранее должность председателя правления банка «Акцепт» занимал Константин Васильев. Нового управляющего в Новосибирске получил и банк «Уралсиб» — Наталья Голубева сменила в этом кресле Александра Сорокина.

В новосибирской управляющей компании «БКС», специализирующейся на инвестициях и управлении активами, также произошла смена руководства. Новым генеральным директором АО «УК «БКС» после ухода с поста руководителя управляющей компании Ольги Ковлешенко стал бывший генеральный директор и председатель правления УК «Райффайзен Капитал» Владимир Соловьев.

В реальном секторе нельзя не отметить смену руководства на «Новосибирском заводе полупроводниковых приборов Восток». Владимир Исюк, занимавший руководящие посты на заводе на протяжении 15 лет, покинул завод, а ему на смену пришел Евгений Масленников. «У нас не было открытых конфликтов, предваряющих подобное решение. Скорее всего, мое увольнение связано с разногласием в понимании развития «Востока» на ближайшие годы», — отмечал Владимир Исюк. Под «разногласием в понимании развития» он подразумевает не только характер и объем работ на непосредственном производстве, но и видение развития площадки, на которой расположен «Восток». В свою очередь Евгений Масленников в интервью «Континенту Сибирь» рассказал о своих целях и задачах на новом посту.

2021 год ознаменовался и неожиданной для многих сменой руководства в новосибирской Государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ) СО РАН. Андрея Гуськова на этой позиции заменила Ирина Лизунова.

В заключение стоит отметить, что самой значимой новостью с точки зрения отставок и назначений в культурной сфере стала смена художественного руководителя Новосибирского оперного театра. Владимир Кехман покинул этот пост в связь с назначением в Московский художественный академический театр имени М. Горького. Ему на смену пришел Дмитрий Юровский. Он начал работать в Новосибирском театре оперы и балета в 2015 года в должности музыкального руководителя и главного дирижера театра.