Что ждет авторынок в 2024 году?

19 апреля 2024 года в новосибирском отеле Grand Autograph компания «Д2 страхование» проведет конференцию, которая будет посвящена настоящему и будущему авторынка. Организаторы собирают под одной крышей представителей банков, дилеров, страховщиков, аналитических агентств для честного диалога лицом к лицу.

Конференция, организованная компанией «Д2 страхование», пройдет в Новосибирске уже в третий раз и является знаковым событием для регионального авторынка. В мероприятии примет участие президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, который специально приедет на конференцию из Москвы. Он расскажет о том, в каком направлении движется авторынок, и что будет являться драйвером его последующего роста. В свою очередь Сергей Наумовский поведает о том, какие возможности открываются перед участниками рынка авто с пробегом в связи с отменой «двойного НДС», и что представляет собой B2B-платформа РОАД.

Начальник управления корпоративных продаж АО «Экспобанк» Виталий Баталов расскажет о корпоративном кредитовании через специализированные продукты, директор направления ООО «Автоэкспресс» Роман Ешкилев о том, как автодилеру увеличить обороты без залогов и увеличения долговой нагрузки, член правления, заместитель генерального директора АО «Д2 Страхование» Ольга Васильева ─ о будущем рынка автострахования, начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов департамента розничного автокредитования «Росбанка» Вячеслав Якубчик ─ о текущих трендах и перспективах автокредитования. Среди спикеров также заявлены заместитель директора Примсоцбанка (г. Омск) Николай Кучеренко, начальник управления продаж автокредитов банка «Уралсиб» Елена Корниенко, директор по автокредитованию Экспобанка Вячеслав Дронов, директор по развитию продаж и сети банка «Открытие» Ольга Габеева.

Помимо выступления спикеров гостей ждет фуршет, нетворкинг и неформальное общение.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

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