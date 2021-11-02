Министр науки Новосибирской области Алексей Васильев покинет свой пост

В ближайшие дни, по данным источников «Континента Сибирь», ожидается отставка министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева.



По информации источника «Континента Сибирь» в правительстве Новосибирской области, у Алексея Васильева есть два предложения было по работе в федеральных структурах, и до 7 ноября он взял паузу на принятие решения. Предполагается, что одним из вероятных вариантов может быть переход Алексея Васильева на работу в систему «Росатома». По предварительным данным источников издания речь идет о Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (российском федеральном ядерном центре) в Сарове.

Решение о том, кто займет кресло министра науки и инновационной политики, по сведениям издания, пока не принято. В настоящее время идет активный поиск, которым занимается вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. В частности она проводит встречи с участниками проекта «Академгородок 2.0».

Напомним, что Алексей Васильев родился в городе Ангарске Иркутской области. Закончил Новосибирский государственный университет, является кандидатом физико-математических наук.

Областное министерство науки и инновационной политики Алексей Васильев возглавил 13 ноября 2018 года. До этого он занимался административной и научной работой в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о готовящейся отставке уполномоченной по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой, которая должна была состояться в ходе 13 сессии Законодательного cобрания Новосибирской области, но в ходе сессии данный вопрос был снят с повестки и перенесён на более поздний срок.