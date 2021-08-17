Бывший гендиректор новосибирского Технопарка возглавил бизнес владельца «Миротеля»

Бывший генеральный директор новосибирского Технопарка Владимир Никонов занял пост управляющего УК «Сидеко» (Сибирская девелоперская компания), находящейся в ведении владельцев «Миротеля» и МФЦ в Новосибирске и Кольцово.

Согласно данным Rusprofile, Владимир Никонов возглавил управляющую компанию «Сидеко» 13 августа, сменив на этом посту Андрея Саяпина. Саяпин руководил УК «Сидеко» с июня прошлого года. По информации ЕГРЮЛ, учредителем «Сидеко» выступает известный новосибирский девелопер Алексей Швецов, директор «Миротеля». Ранее он развивал гостиничный бизнес со своим партнером Андреем Сенченко, однако сейчас Сенченко не значится в составе учредителей управляющих компаний Швецова. В числе активов, которыми управляет УК «Сидеко», МФЦ на площади Труда в Новосибирске и в поселке Кольцово, а также гостиницей «Миротель» на площади Маркса.

Ранее Алексей Швецов работал на руководящих должностях в структурах СО РАН. В 2018 году СМИ сообщали о соглашении о сотрудничестве, подписанном руководством Технопарка и ООО «Миротель». Подписанное Владимиром Никоновым и Алексеем Швецовым соглашение было направлено на «реализацию совместных проектов, предоставление взаимных услуг, обмену опытом по организации и проведению мероприятий».

Напомним, Владимир Никонов покинул кресло генерального директора Технопарка новосибирского Академгородка в январе 2021 года. Его сменил на этом посту Дмитрий Верховод. Владимир Никонов возглавлял Технопарк четыре года, в этом году ему исполнилось 69 лет. После ухода с должности руководителя Технопарка Владимир Никонов работал в статусе индивидуального предпринимателя, специализируясь на консультациях по вопросам коммерческого управления.