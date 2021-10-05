 Алексей Драбкин возглавил управление архитектуры мэрии Новосибирска

Руководителем главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска назначен Алексей Драбкин.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии. Им стал Алексей Драбкин, сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-центре мэрии. Ранее он возглавлял отдел инженерной и транспортной инфраструктуры в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Алексей Драбкин занял должность, которая была свободна с конца 2020 года после ухода Виталия Столбова. Он написал заявление об увольнении после того, как новосибирские власти в начале декабря 2020 года отправили генеральный план города на доработку, сняв его с повестки сессии горсовета.

Решение было принято после обращения депутатов Заксобрания региона к мэру города. Они просили сохранить зону естественного озеленения и рекреационные зоны в Заельцовском бору, не допускать там возведения домов, а также учесть это пожелание при внесении изменений в генплан города.

Напомним, накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении нового министра цифрового развития и связи региона. Им стал Сергей Цукарь.