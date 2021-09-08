Решение правительства региона о запрете строительства на территории лесного парка «Заельцовский бор» отменено новосибирским судом

Новосибирский областной суд частично удовлетворил иск новосибирской региональной общественной организации по охране окружающей среды «Сибирское экологическое содружество» (НРОО «СЭС»), которая требовала признать нелегитимным закон Новосибирской области от 25.02.2021 № 59-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области».

Новосибирский областной суд 25 августа признал не действующими изменения в региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Новосибирской области» в части приостановления строительства и реконструкции на территории будущего лесного парка с момента, когда правительство региона принимает решение о создании ООПТ.

Соглашение о создание парка «Заельцовский бор» новосибирские власти подписали в середине марта. В феврале депутаты Законодательного собрания региона приняли поправки в областной закон об особо охраняемых территориях, одна из таких территорий должна располагаться в границах Заельцовского бора. Ранее парламентарии обратились к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, попросив не допускать застройки бора и учесть это в новой редакции генерального плана города.

Представители «Сибирского экологического содружества» сочли, что поправки в закон № 59-ОЗ нарушают действующее федеральное законодательство и обратились в суд. В иске «СЭС» также отмечалось, что в закон была введена новая категория ООПТ, отсутствующая в федеральном законодательстве, – «лесные парки». Как рассказал «Континенту Сибирь» председатель правления НРОО «СЭС» Евгений Митрофанов, по его мнению, определение «лесной парк» не проработано с целью снижения коррупциогенных факторов и произвольного толкования со стороны правоприменителей, не содержит чётких критериев отнесения той или иной территории к лесным паркам, что позволяет отнести к категории лесных парков любой участок земли, и не позволяют разграничить «лесные парки» от имеющихся категорий ООПТ.

«Мы были уверены, что суд удовлетворит наши исковые требования, и рады, что справедливость, хоть и частично, но восторжествовала. К сожалению, в законе, который мы обжаловали, по-прежнему отсутствуют нормы, которые обязывают правительство согласовывать свои действия с органами местного самоуправления, с общественностью, с гражданами и с экологическими НКО. Такие нормы есть в федеральном законе, но почему-то областной законодатель не транслировал их в региональный закон. К сожалению, суд с нами согласился только в одной части, поэтому мы будем обжаловать это решение», – рассказал Евгений Митрофанов. Он также добавил, что закон об особо охраняемых природных территориях актуален для региона и способен принести жителям большую пользу.