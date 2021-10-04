Новый министр цифрового развития и связи официально назначен в Новосибирской области

Министром цифрового развития и связи Новосибирской области официально объявлен Сергей Цукарь. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности главы ведомства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении нового министра цифрового развития и связи региона на оперативном совещании в понедельник. Как отметил глава региона, Сергей Цукарь приступил к исполнению своих обязанностей уже 1 октября.

Андрей Травников также напомнил, что в числе основных задач министерства – продолжение цифрового развития региона и работа по цифровизации документооборота.

«Очень важно, чтобы цифровая трансформация не превратилась просто в модное веяние и не стала вещью «самой в себе»», — отметил глава региона.

Бывший министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов ушёл в отставку 2 августа. Уже через несколько дней после этого он был назначен главой департамента развития цифровой экономики в минэкономразвития России. Исполняющим обязанности новосибирского ведомства сначала стал заместитель Дюбанова Павел Жучков, а затем другой его зам Сергей Цукарь. Как отметил Андрей Травников на оперативном совещании 4 октября, с этого момента Цукарь успел защитить проект бюджета по министерству.

Напомним, в начале октября в регионе также сменился министр труда и соцразвития – место ушедшего в отставку Ярослава Фролова заняла его бывший заместитель Елена Бахарева.