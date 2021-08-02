Стало известно, кто будет временно исполнять обязанности министра цифрового развития и связи Новосибирской области после ухода Анатолия Дюбанова

Дмитрий Катаев и Надежда Яркова
 
Миниатюра для: Стало известно, кто будет временно исполнять обязанности министра цифрового развития и связи Новосибирской области после ухода Анатолия Дюбанова
Павел Жучков будет исполнять обязанности главы минцифры Новосибирской области до назначения нового министра. Фото Михаила Перикова

Временно исполняющим обязанности главы минцифры Новосибирской области станет действующий заместитель руководителя министерства Павел Жучков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. 

2 августа в ходе оперативного совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил кадровые изменения в составе правительства региона. Как и предсказывал «Континент Сибирь», министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов перешел на работу в федеральное правительство.

«Сегодня Анатолий Дюбанов последний раз принимает участие в оперсовещаниях и заседаниях правительства, потому что он меняет место работы, – отметил в ходе оперсовещания Андрей Травников. – Анатолия Дюбанова пригласили на новую работу в федеральный орган исполнительной власти в Москве. Анатолий Васильевич, от всех нас хотел поблагодарить вас за годы работы в Новосибирской области, за усилия, которые вы прикладывали для того, чтобы в вопросах цифровой трансформации наш регион был одним из лидеров. Хочется пожелать вам успехов на новом месте работы и, конечно же, не забывать Новосибирскую область. Ваша помощь и в Москве нам тоже потребуется».

Напомним, что министром цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов был назначен летом 2019 года. До этого момента он возглавлял департамент информатизации региона.

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