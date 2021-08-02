Временно исполняющим обязанности главы минцифры Новосибирской области станет действующий заместитель руководителя министерства Павел Жучков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

2 августа в ходе оперативного совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил кадровые изменения в составе правительства региона. Как и предсказывал «Континент Сибирь», министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов перешел на работу в федеральное правительство.

«Сегодня Анатолий Дюбанов последний раз принимает участие в оперсовещаниях и заседаниях правительства, потому что он меняет место работы, – отметил в ходе оперсовещания Андрей Травников. – Анатолия Дюбанова пригласили на новую работу в федеральный орган исполнительной власти в Москве. Анатолий Васильевич, от всех нас хотел поблагодарить вас за годы работы в Новосибирской области, за усилия, которые вы прикладывали для того, чтобы в вопросах цифровой трансформации наш регион был одним из лидеров. Хочется пожелать вам успехов на новом месте работы и, конечно же, не забывать Новосибирскую область. Ваша помощь и в Москве нам тоже потребуется».

Напомним, что министром цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов был назначен летом 2019 года. До этого момента он возглавлял департамент информатизации региона.