Итоги I квартала в промышленном производстве СФО: Новосибирская область сохранила лидерство

Статистические ведомства регионов Сибирского федерального округа (СФО) отчитались о показателях развития промышленности в январе-марте 2024 года. «Континент Сибирь» сравнил индексы и определил лидеров и аутсайдеров округа по динамике изменений промышленного производства.

В январе–марте 2024 года по сравнению с январем–мартом 2023 года самый высокий индекс промышленного производства в СФО продемонстрировала Новосибирская область — 109,4%. При этом в добыче полезных ископаемых показатель составил 97,6%, в обрабатывающих производствах — 113,6%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 102%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 108,6%.

Индекс промышленного производства (Industrial Production Index) — индикатор, измеряющий реальный объем производства в обрабатывающей, горнодобывающей, электроэнергетической и газовой отраслях по отношению к базовому периоду

Большинство сибирских регионов по итогам отчетного периода подтвердили положительные тенденции роста промышленности. Далее по убыванию индекса расположились: Республика Алтай — 108,9%, Иркутская область — 108,4%, Омская область — 107,8%, Республика Хакасия — 107,6%, Алтайский край — 107,4% и Томская область — 102,1%.

Падение объемов промышленного производства в I квартале 2024 года по сравнению с I кварталом 2023 года зафиксировано в трёх субъектах: Красноярский край — 97,7%, Кемеровская область — 97,3%, Республика Тыва — 81,2%. Минэкономразвития РФ с своём отчёте «О динамике промышленного производства» в целом отмечает снижение темпов роста промышленности страны: «частично в марте начал играть роль эффект более высокой базы прошлого года».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что Красноярский край по итогам 2023 года стал последним в СФО по индексу промышленного производства.