Президент России назначил новых председателей судов и судей в Новосибирской области

Указом президента РФ от 19 апреля в Новосибирской области назначены новые судьи. Ими, по информации пресс-службы судебного департамента региона, стали 10 человек.
Сергей Довыденко стал председателем Венгеровского районного суда Новосибирской области, Вера Галина ─ председателем Дзержинского районного суда Новосибирска, Елена Широкова ─ судьёй Новосибирского районного суда Новосибирской области, Илона Высоцкая и Елена Козлова ─ судьями Октябрьского районного суда Новосибирска, Дарья Дмитриева и Виктор Лисневский ─ судьями Первомайского районного суда Новосибирска, Марина Никитина ─ судьёй Советского районного суда Новосибирска, Юлия Лебедева и Татьяна Лысакова ─ судьями Сузунского районного суда Новосибирской области.
Напомним, что ранее в Новосибирске появился третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области.