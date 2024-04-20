Президент России назначил новых председателей судов и судей в Новосибирской области

Алёна Золотова
 
Президент России назначил новых председателей судов и судей в Новосибирской области
Фото из архива "КС"

Указом президента РФ от 19 апреля в Новосибирской области назначены новые судьи. Ими, по информации пресс-службы судебного департамента региона, стали 10 человек.

Сергей Довыденко стал председателем Венгеровского районного суда Новосибирской области, Вера Галина ─ председателем Дзержинского районного суда Новосибирска, Елена Широкова ─ судьёй Новосибирского районного суда Новосибирской области, Илона Высоцкая и Елена Козлова ─ судьями Октябрьского районного суда Новосибирска, Дарья Дмитриева и Виктор Лисневский ─ судьями Первомайского районного суда Новосибирска, Марина Никитина ─ судьёй Советского районного суда Новосибирска, Юлия Лебедева и Татьяна Лысакова ─ судьями Сузунского районного суда Новосибирской области.

Напомним, что ранее в Новосибирске появился третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области.

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