Крупная авария на электросетях оставила без света три из пяти районов Иркутска. Причиной этого послужило возгорание в здание центральной электроподстанции города, вернуть электричество в дома горожан обещают лишь к позднему вечеру.

Информация об аварийном отключении электричества в Октябрьском районе Иркутска появилась в ТГ-канале «Свет38», освещающем деятельность Иркутской электросетевой компании. Некоторое время спустя тот же канал сообщил об отключениях в Кировском и Куйбышевском районах города. Как следует из постов, энергетики определили причину отключения и организуют восстановительные работы: свет в дома местных жителей обещают вернуть к 23 часам местного времени. Иркутян предупредили, что для устранения последствий аварии электроснабжение потребителей будет дополнительно ограничено с 11 до 19 часов.

По данным Главного управления МЧС по Иркутской области, информация о пожаре в здании центральной подстанции Иркутска поступила на пульт пожарной службы в 10:55 по местному времени. Как сообщает ведомство, к 12 часам пожар удалось потушить. По информации «Интерфакс», авария, помимо прочего, привела к заторам на дорогах Иркутска из-за неработающих светофоров, а также парализованных отсутствием электричества трамваев и троллейбусов.

Ранее мы рассказывали, о крупном отключении электроэнергии в Новосибирске: тогда повреждение ЛЭП оставило без света около двух с половиной тысяч человек.