Муниципальное унитарное предприятие Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный дом ИМИ» перестало существовать. Согласно опубликованному на муниципальном портале документу за подписью и. о. мэра Олега Клемешова, организация была ликвидирована в середине этой недели.

Список ликвидированных муниципальных предприятий Новосибирска пополнил «Похоронный дом ИМИ». Решение, по словам директора МУП, депутата новосибирского горсовета Сергея Бондаренко, было неожиданным, так как предприятие не было убыточным и вполне могло быть преобразовано в акционерное общество, либо же стать казенным или автономным.

Напомним, ранее в этом году новосибирские власти сообщили о планах преобразовать пять городских муниципальных предприятий, дабы не нарушать требования федерального закона № 485-ФЗ. В список попали МУП «Новосибгортранс», МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5» (ПАТП №5) и МУП «Спецавтохозяйство» (МУП САХ), МУП «Сибирское гостеприимство», МУП «Новосибирская аптечная сеть». В дальнейшем, депутаты горсовета приняли решение о ликвидации двух последних предприятий из списка. Три оставшихся были внесены в план на приватизацию.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что сразу в нескольких районах Новосибирска ограничат движение транспорта.