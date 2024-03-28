После того как я подал документы на конкурс по выборам мэра Новосибирска, меня часто спрашивают, понимаю ли я, во что хочу ввязаться. Говорят, что мэр Новосибирска — расстрельная должность. И утешают: ну ничего, все равно тебя не утвердят.

И действительно. Мало того, что у Новосибирска огромные проблемы, решение которых требует тяжелого труда и сложной организационной работы, так и нет никаких гарантий, что эту работу дадут сделать. Чиновник — а мэр теперь, по сути, тоже чиновник — сегодня абсолютно незащищен. Есть множество законов и правил, которые часто противоречат друг другу. Есть много надзорных органов. И даже если ты честный человек, тебя могут подставить, сделать крайним и виноватым.

Сейчас много близких мне людей говорят: «Забирай документы! Не дай бог сейчас фавориты «сольются», а тебя назначат. Тебе что, больше всех надо?»

Сегодня модно (сидя на диване) ругать чиновников: «они ничего не делают, все проворовались», и так далее. Но мало кто задумывается о том, что нормальные люди, управленцы, которые могли бы изменить наш город, просто боятся идти в мэрию на руководящие должности. Им это зачем? Умные, хорошие люди самодостаточны. Они могут состояться (и уже состоялись) в любой среде: в бизнесе, искусстве или науке.

Мне лично для себя уже всего достаточно. Заработная плата мэра уж точно для меня не представляет интереса. Но я не могу спокойно смотреть на дороги с ямами, на грязный город, на нехватку зеленых зон, на разваливающийся общественный транспорт, на то, что в городе негде погулять. Что в городе, собственно, нет города, а есть одна сплошная парковка.

Я устал говорить, что мы все можем изменить, мы все можем поменять к лучшему. Мы можем сделать Новосибирск красивым, чистым и уютным. Не я один — все мы вместе. Если не будем говорить, что все кругом воры и негодяи, а будем пытаться договариваться и менять город к лучшему.

Тому пример — наш Общественный экспертный совет по вопросам градостроительства, где мы обсуждаем самые спорные темы и находим компромиссы между застройщиками, архитекторами и общественниками. Мало кто обращает внимание на хорошее, но скандалов с точечной застройкой за последние десять лет стало насколько меньше.

Я вижу, как можно решить проблемы нашего города. Да, я не все знаю, но важно выстроить систему, которая будет эффективно работать. Найти специалистов или вырастить их, привлекая экспертов со стороны. Я люблю свой родной город и хочу изменить его к лучшему. Поэтому на вопрос «Тебе что, больше всех надо?» я отвечаю: «Да. Мне больше всех надо». У меня такое не в первый раз.

Сейчас вспоминаю, как мы начинали борьбу за Ельцовский парк. В логу Первой Ельцовки должна была пройти дорога, и никаких зеленых зон здесь не предполагалось, а сам лог был засыпан мусором из близлежащего частного сектора. Но у нас был выбор: увеличить наш ЖК «Ельцовский парк» в два раза на нашей собственной, уже выкупленной земле, или отдать часть нашего земельного участка под центральную часть будущего парка. Мы отказались от застройки. Потеряли большие деньги — представляете, сколько здесь стоит земля, сколько квартир можно было бы построить и продать. Но я понимал, что без нашего участка никакого парка в пойме Ельцовки уже не будет, его не получилось бы создать.

А тогда у властей было другое мнение — да какой там парк? Убрать речку в трубу и застроить сверху. И тогда меня тоже спрашивали: «Да зачем вам это надо? Там такая речка, что ничего нормального сделать нельзя». Даже партнеры поначалу меня не поддерживали, говорили: «Кому это надо? Никто не оценит твои старания по строительству зеленых зон». И был тот же вопрос: «Тебе что, больше всех надо? Почему никто так не делает, а ты — делаешь?»

И даже после того, как мы решили часть своей земли отдать под парк, за него пришлось еще побороться. Мы вместе с активистами ходили по инстанциям, доказывали, что парк здесь нужен и возможен. Добились выделения и объединения под будущий парк земельных участков. Мы с партнерами отказались от части земельного участка, сделали первую очередь Ельцовского парка, не получив ни копейки бюджетного финансирования. Если посчитать наши финансовые вложения в Ельцовский парк, то получится четверть миллиарда рублей. Земля стоила миллионов 200, и порядка 60 миллионов рублей мы вложили в создание первой очереди.

К сожалению, наши ресурсы не безграничны. Сделать за свой счет весь парк от Ипподромской до Красного проспекта мы не можем. Но парк уже заложен во все планы, он непременно будет. И сейчас есть шанс получить его уже в следующем году.

Хочу напомнить, что, кроме конкурса по выбору мэра, у нас в городе продолжается голосование за зеленые зоны. Жители города выберут проект, который будет реализован в следующем году. Прошу вас поддержать проект Ельцовского парка на голосовании по выбору зеленых зон по ссылке. Я очень хочу, чтобы в 2025 году у нас появился огромный шикарный парк на 15 гектаров, прямо в центре (Заельцовского района) — с входом напротив «Ройял Парка».