15 марта стартовало всероссийское голосование за новые объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по решению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В Новосибирске в течение трех дней (15, 16 и 17 марта) работали волонтеры, которые знакомили горожан с проектами благоустройства и помогали проголосовать за наиболее понравившийся. 15 марта заместитель мэра Новосибирска Артём Скатов оценил, как развернута работа волонтеров во всех районах города и округа, и рассказал о ходе голосования.

«Голосование за выбор объектов проходит с 15 марта по 30 апреля включительно. У новосибирцев есть возможность в течение полутора месяцев выбрать территорию, которая будет благоустроена в 2025 году. Посетив сайт проекта, горожане смогут выбрать тот проект, который, по их мнению, заслуживает большего внимания. Районы города уже активно включились в процесс. Среди объектов лидирует набережная вдоль Обского водохранилища в Советском районе», — рассказал в ходе пресс-брифинга Артём Скатов.

К 18 марта в Новосибирске проголосовало уже более 30 тысяч человек. Среди лидеров — набережная по ул. Новоморской на ОбьГЭС в Советском районе, набережная на ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе и сквер им. Калинина в Дзержинском.

В список предлагаемых для голосования территорий вошло по одному объекту из каждого района и округа Новосибирска. Всего восемь пространств, которым необходима реконструкция. В Октябрьском районе предложен сквер «Зыряновский». Его дизайн-проект был разработан еще в 2021 году, в наличии есть вся проектно-сметная документация.

В свою очередь, в Кировском районе предлагается благоустроить общественную территорию — набережную по ул. Саввы Кожевникова. Она интересна тем, что имеет выход к реке Оби в районе острова Кораблик. Дзержинский район представлен на голосовании сквером имени Калинина. Он расположен рядом с детским домом творчества им. Калинина и много лет является любимым местом для прогулок у местных жителей.

Другая территория, представленная горожанам к голосованию, расположена в Советском районе Новосибирска — набережная вдоль Обского водохранилища по улице Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС. Кроме того, в список на голосование включен парк культуры и отдыха им. Кирова в Ленинском районе, который является одной из самых крупных зеленых зон левобережья. А вот жители Центрального округа давно ожидают благоустройства Ельцовского парка. Работы здесь проводятся в несколько этапов, для каждого из которых необходимо отдельное финансирование.

Первомайский район сможет проголосовать за территорию вокруг безымянного озера по улицам Ласточкина и Приозерной. И наконец, горожане смогут выбрать долгожданное благоустройство крупнейшего парка Калининского района — «Соснового бора». Здесь концепция реконструкции касается территории лесного массива на площади 8,4 га со стороны ул. Учительской и примыкающих к южной границе парка верховьев ручья Сухой лог.

Всего в Новосибирске работало порядка 2000 волонтеров, которые прошли обучающий курс. В их числе — студенты, ученики старших классов и активисты молодежных центров города. Узнать их можно было по брендированной одежде: ветровки, футболки и бейджи. Принять участие в голосовании до 30 апреля могут все новосибирцы старше 14 лет, авторизованные на портале «Госуслуги».

«В качестве подготовки я просмотрел все проекты, ознакомился с информацией на сайте, сам принял участие в голосовании, то есть изнутри, так сказать, это познал, и теперь с полной уверенностью могу информировать людей, чтобы они тоже принимали участие и проявляли свою активную гражданскую позицию», — рассказал волонтер Евгений Иванищев.

Напомним, что голосование по выбору объектов для благоустройства проводится ежегодно. По его итогам формируется список приоритетных пространств, реализуемых по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который по решению президента был продлен до 2030 года. Ранее в Новосибирске за счет средств федерального бюджета уже провели реконструкцию сквера у Монумента Славы, Затулинского парка, Михайловской набережной и Заельцовского парка. Продолжается благоустройство парка «Каменка». На площади более 13 га будет создан уникальный первый в России затопляемый ландшафтный парк. В подтопляемой части парка сделают пешеходные дорожки на опорах, чтобы во время паводка они находились над уровнем воды. На территории ландшафтного парка также обустроят площадку со спортивными тренажерами, павильон проката спортивного инвентаря, технический проезд с велополосой, оборудуют смотровые и игровые площадки, установят малые архитектурные формы — лавочки, навесы, беседки, урны, сделают освещение.

Всего за пять лет участия в национальном проекте «Жильё и городская среда» в городе благоустроено свыше 250 дворов и 700 тыс. кв. м общественных пространств.

Проголосовать за территории можно с 15 марта по 30 апреля включительно на сайте проекта.