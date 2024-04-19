Парк, сквер или набережная? Число новосибирцев, голосующих сегодня за объекты благоустройства заметно выросло: по данным мэрии, общее число проголосовавших перевалило за 155 тысяч. В тройке лидеров парк им. Кирова, набережные на ул. Саввы Кожевникова и на ОбьГЭСе. Помогать тем, кто еще не выбрал из восьми объектов благоустройства, сегодня, в день комфортного голосования, двинулись волонтерские команды.

Проголосовать просто и удобно горожанам сегодня помогали в пятидесяти точках Новосибирска: в молодежных ресурсных центрах, в общественной приемной мэрии, а также репетиционных залах и просто на улицах.

«Я пробовала проголосовать дома за компьютером, много времени потратила, сейчас проверили: мой голос не учтен. С волонтерами голосовать значительно проще. Это всего минутка. Я наконец проголосовала за парк Кирова, который люблю и в котором часто бываю», – рассказала участница студии «Элегантный возраст» Вера Харитонова.

«Мы обратились в управление общественных связей мэрии, чтобы для нас, как для волонтеров, провели обучение. Нас зарегистрировали на специальной платформе. Сейчас уже началось соревнование между районами. Наш парк впереди, мы не будем почивать на лаврах. Еще поднажмем!» – поделилась эмоциями руководитель студии «Элегантный возраст» Галина Казарян.

Члены ТОС «Кожевниковский» надели красные галстуки, взяли эскизы набережной в Северо-Чемском жилмассиве и отправились на улицы общаться с соседями.

«Мы стояли у истоков проекта нашей будущей набережной. Она нам очень нужна. Мы попробовали разные варианты: писали бумажные объявления, обращались к соседям в чатах, но поняли, что нет ничего эффективнее, чем подойти на улице и спросить: «Сосед, ты проголосовал? Давай я помогу». У нас каждый волонтер собирает по двадцать-тридцать голосов в день», – рассказала председатель ТОС «Кожевниковский» Галина Климук.

«Если у человека нет аккаунта на «Госуслугах», можно через волонтера сделать выбор, и голос обязательно зачтется. Мы специально выбрали пятницу, конец недели, для проведения дня комфортного голосования. Люди приходят в обеденный перерыв, после работы. Понятно, что каждый человек голосует за территорию, которая рядом с ним. Следим за ходом голосования. Заметно, что появился соревновательный дух. Еще есть время выразить свое мнение. Конечный результат мы узнаем 30 апреля», –рассказал начальник управления молодежной политики мэрии города Новосибирска Евгений Твердохлебов.

В перечне объектов для голосования – восемь локаций из всех районов и округов города. Победа позволит получить финансирование на работы по благоустройству уже в следующем году. Сделать свой выбор можно на портале 54.gorodsreda.ru.