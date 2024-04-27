Создание цифровой базы архивных данных об эвакуированных в Новосибирскую область в годы Великой Отечественной войны завершено, сообщает пресс-центр регионального правительства. Более 148 тысяч записей были переведены в электронный формат и внесены в единый интернет-портал.

Как сообщает правительственный пресс-центр, работа по созданию тематической базы данных о жителях европейской части СССР, эвакуированных в военные годы в Новосибирскую область, велась архивистами с 2020 года во исполнение поручений президента РФ, данных по итогам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями общественных патриотических объединений, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Новосибирской области».

База данных «Эвакуированные в Новосибирскую область» включает в себя списки эвакуированных граждан, в том числе из Ленинграда, а также отсканированные архивные документы из фондов Государственного архива Новосибирской области. Имена сибиряков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и удостоенных высшего звания Герой Советского Союза, объединены в одноименной тематической базе. Сохранить вечную память о жителях Новосибирской области, прославившихся трудовыми подвигами в военные годы, помогут документы базы «Награжденные в Новосибирской области, в том числе в годы Великой Отечественной войны». Более подробную информацию можно посмотреть на сайте управления государственной архивной службы Новосибирской области.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирском фонде инноваций вновь сменился руководитель.