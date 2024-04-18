Брусника, команда «Город решает», архитектурные бюро МЛА+ и TOBE architects завершили первый этап проектирования бульвара Архитекторов в Омске. По данным пресс-службы застройщика, проект разрабатывается вместе с жителями близлежащих домов, местными сообществами, медиа, локальным бизнесом, городскими властями и экспертами.

Целью проекта заявлено создание привлекательного общественного пространства, которое свяжет два природных центра Левого берега — парк 300-летия Омска и берег Иртыша. За прошедшие две недели более 800 горожан — жителей омского левобережья, архитекторов, представителей власти и бизнеса высказали свое мнение о том, как должен выглядеть современный бульвар Архитекторов.

Чтобы погрузиться в контекст территории, 6 и 7 апреля на бульваре Архитекторов прошли исследовательские прогулки, жители района и активные горожане поделились идеями по улучшению пространства. Следующим шагом стала проектная сессия по оценке предварительной концепции благоустройства, которая собрала в Школе №7 более 70 человек.

Омичам впервые предложили новый формат работы над проектом благоустройства: мастерскую, в которой взрослые и школьники могли познакомиться с подходами архитекторов и развить важные для них площадки — для выгула собак, по мнению жителей, их должно быть две – отдельно для крупных и мелких пород, зоны тихого отдыха, спортивных и детских площадок, а также совместить бульвар и «галерею» — пространство современных омских художников.

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Следующим шагом соучаствующего проектирования стали круглые столы с представителями бизнеса и департаментов администрации Омска, которые также заинтересованы в развитии территории. Предприниматели отметили, что для коммерческой привлекательности нового бульвара важно создать “чистое” пространство, оборудованное охранной системой, освещением и достаточным количеством урн.

Своим мнением о предварительном проекте бульвара поделился Архитектурный совет Омского отделения Союза архитекторов. Его участники отметили центральную роль бульвара для левобережья, соответствующий масштаб и контекст новых микрорайонов, а также акцентировали внимание на существующих проблемах. Омские архитекторы предложили усилить контраст между природной поймой и более урбанизированной террасной частью проекта.

Совместную работу можно будет оценить уже в начале лета. К этому времени будет составлен дизайн-проект благоустройства, а проектная документация подготовится до конца 2024-го года. Сам проект благоустройства планируется реализовать в 2025 – 2026 году.