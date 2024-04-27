В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет. Две новосибирские бадминтонистки завоевали пять медалей, хотя были младше большинства своих соперниц, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Первенство России по бадминтону проходило в Санкт-Петербурге с 23 по 26 апреля. В соревнованиях приняли участие 111 сильнейших юниоров из 18 регионов РФ. В одиночной категории среди девушек сибирячка Софья Сыпко одержала три уверенных победы на пути к полуфиналу, в котором встретилась с фаворитом турнира Галиной Мезенцевой из Уфы. Напряжённый матч завершился победой спортсменки из Башкорстостана.

В другой половине турнирной сетки Полина Щередина в 1/8 финала встретилась с Кристиной Даниловой из Нижнего Новгорода и одержала победу со счетом 2:1. В четвертьфинале Щередина вновь провела больше часа в трёхсетовом матче, с тем же счетом переиграв Монику Ли из Москвы. В полуфинале новосибирская спортсменка уступила Анисье Масуновой 0:2. Таким образом, сибирячки смогли завоевать бронзовые медали первенства России. При этом, стоит отметить что новосибирским бадминтонисткам по 16 лет, а все их соперницы были 2006 года рождения.

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