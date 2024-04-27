Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Новосибирской области за апрель

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали, каким специалистам в Новосибирской области работодатели готовы платить 200 тысяч рублей и более. По состоянию на апрель 2024 года, в этом списке оказались медики, управленцы и айтишники.

За март-апрель в Новосибирской области было открыто 4,9 тысяч вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей и более. Это 7% от всех предложений о работе в регионе за указанный период. Напомним, средняя предлагаемая зарплата по итогам марта составила в области 60 тысяч рублей.

Чаще всего высокие зарплаты готовы предлагать своим работникам компании из сферы «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (они открыли 26% вакансий с зарплатой в 200 тыс. рублей), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (10%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (6%), а также «Добывающая отрасль» и «Металлургия, металлообработка» (по 4%).

Больше всего шансов получить работу с заработной платой 200 тысяч рублей и более есть у водителей (29% вакансий с указанной зарплатой относились к данной профессии), менеджеров по продажам (12%), машинистов (7%) и программистов (5%). Отметим также, что треть вакансий с зарплатой 200 тысяч рублей предполагают вахтовый метод работы (33%).

Пятерку наиболее высокооплачиваемых предложений работы на новосибирском рынке труда за апрель составили вакансии брокера по продаже недвижимости (в Дубай со знанием китайского языка) и врача стоматолога-универсала, соискателям которых обещают 600 000 рублей в месяц; генерального директора/CEO и главного технолога в сфере производства колбасных изделий — в этом случае зарплатная вилка лежит в диапазоне от 500 до 800 тысяч рублей, а также стоматолог-ортопеда — соискателям этой должности предлагают от 200 000 до 1 000 000 рублей ежемесячно.

Ранее мы рассказывали, что более четверти новосибирцев намерены найти подработку на время майских выходных.