У китайского автомобильного бренда Changan появился третий дилер в Новосибирске

Московская группа компаний «Автомир» получила дилерство китайского бренда Changan в Новосибирске. Салон марки расположился на улице Петухова в здании, которое изначально строилось под бренд Renault. Несмотря на вхождение Changan в ТОП-5 китайских автобрендов по продажам в Сибири, ранее некоторые дилеры отказывались от этой марки. На сегодня у Changan уже есть два официальных дилера в Новосибирске – «Сармат» и «ФАСТАР».

Информация о том, что «Автомир» стал новым дилером Changan в Новосибирске, появилась на сайте дистрибьютора.

Напомним, что ГК «Автомир» входит в верхнюю тройку самых крупных дилеров России по объему продаж новых автомобилей. Среди городов Сибири группа компаний представлена в Новокузнецке и Новосибирске. Генеральным директором группы компаний является уроженец Новосибирска Николай Груздев. В крупнейшем городе Сибири у компании два автокомплекса – на Петухова и на Станционной. В портфеле «Автомира» в Новосибирске ─ EXEED, TANK, Geely, Hyundai, Suzuki, Renault, Audi, Skoda, Volkswagen, Toyota.

Теперь к ним прибавился еще и Changan. На сегодня у этого бренда один из самых широких модельных рядов среди китайских автопроизводителей в России. Речь идет о 14 моделях — от компактного седана Alsvin (от 1,57 млн рублей) до полноразмерного внедорожника CS95NEW (от 4,049 млн рублей). В феврале Changan объявил, что ориентировочно в середине года выделит линейку автомобилей Uni в отдельный бренд. Таким образом, кроссоверы Uni-K, Uni-T, CS55Plus, лифтбек Uni-V, седан Lamore, как ожидается, перейдут под бренд Uni, а все остальные модели останутся под брендом Changan. Несмотря на это разделение, «Автомир» планирует продавать обе линейки моделей.

По данным «Автостат Инфо», за 2023 год в Новосибирской области было зарегистрировано 696 новых автомобилей Changan (пятое место). Для сравнения: за этот же период в Красноярском крае было зарегистрировано 537 (пятое место), а в Кузбассе ─ 874 новых автомобиля Changan (четвертое место).

Несмотря на то, что отдельные участники рынка возлагают на марку высокие ожидания, за последние годы имели место и случаи отказа дилеров от Changan. Так, в начале 2023 года крупные красноярские дилеры ─ ГК «Арсенал» и «СИАЛАВТО» ─ прекратили сотрудничество с Changan. В 2021 году в Новосибирске закрылся автосалон Changan алтайской компании «Альбион Моторс». Решение о прекращении дальнейшей работы было принято самим дилером. Также сотрудничество с Changan прекратила новосибирская компания «Сибтрансавто», входящая в состав ГК «Сибинпэкс». На сегодня официальными дилерами Changan в Новосибирске являются «Сармат» (также представляет Jetour, Kaiyi, BAIC, Kia, GAZ) и «ФАСТАР» (также представляет Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, LADA, UAZ, «Москвич», Mitsubishi, Mazda, Subaru, Honda, Changan, JAC, Livan, OMODA, JAECOO, HAVAL, Hongqi).

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