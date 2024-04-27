Госстройнадзор Новосибирской области остановил строительство двух из шести объектов образования, которые возводит ГК «Просвещение» в Новосибирске по концессии. Обнаруженные инспекцией нарушения не позволяют проводить дальнейшие работы. В минобре региона уже заявили об очередном переносе срока сдачи новых школ.

По данным регионального министерства образования, сейчас строительная готовность всех шести школ варьируется от 14 до 22%. На двух объектах – школы по улицам Николая Сотникова и Спортивной – инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области выявила серьезные нарушения и выдала предписание остановить строительные работы.

В связи с обнаруженными нарушениями ввод школ может быть перенесен с 2024 на 2025 год.

Вопрос о неэффективности школьной концессии в Новосибирске поднимали депутаты на прошедшей 23 апреля сессии Заксобрания. Так, в своем выступлении вице-спикер Ирина Диденко рассказала, что в 2021 году, когда было подписано концессионное соглашение о строительстве шести школ, были предложения о возведении еще трех школ по концессии. «Тогда депутаты настояли на том, чтобы эти три школы строили за счет областного бюджета. И теперь мы видим, что оказались правы. Школа на Забалуева уже введена в эксплуатацию, школы в Марусино и Толмачево будут введены в эксплуатацию летом этого года. Этот пример показывает, что за счет бюджета мы можем сами, без концессионера, строить социальные объекты, если подойти к вопросу с умом», – считает Ирина Диденко. Она предложила скорректировать допсоглашение по школьной концессии к следующей сессии или, возможно, вообще расторгнуть концессию.

Напомним, что концессионное соглашение с ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» Новосибирская область заключила в 2021 году. В рамках концессии планировалось построить шесть новых школ на 5 775 мест на улицах Виктора Шевелёва, Николая Сотникова, Татьяны Снежиной, Большой, Спортивной и Пролетарской до конца 2022 года. Общий объем инвестиций оценивался в 8,308 миллиарда рублей. Областной бюджет должен был вложить 107 миллионов рублей, федеральный – 2,5 миллиарда. И чуть менее 5,72 миллиарда – частные инвестиции. Однако впоследствии сроки ввода школ в эксплуатацию стали отодвигаться.