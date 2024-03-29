Апофеозом моего культурного дня 26 марта вместе с работой и выставкой питерских живописцев в художественном музее стала мировая премьера концерта для скрипки с оркестром № 2 (в двух частях) Кузьмы Бодрова, анонсированная программой XI Транссибирского арт-фестиваля.

Мировые премьеры – это ежегодные события фестиваля из разряда «маст си». Когда ещё можно услышать первым в мире самую свежую музыку? Особенно мне запомнились исполненные в разные годы скрипичные концерты Софии Губайдулиной, Арво Пярта, Леры Ауэрбах. Бодров свою музыку также написал специально по заказу фестиваля и, по-традиции, посвятил создателю и движителю проекта Вадиму Репину.

Произведение масштабное в смысле выразительных средств. На сцене Новосибирский академический симфонический оркестр (НАСО). К усиленному составу струнных и духовых добавлены арфа, редкий в симфонических программах инструмент – челеста (клавишный металлофон, по внешнему виду и способу извлечения музыки напоминает пианино), огромная группа перкуссии и ударных.

Если бы струнному концерту нужно было придумать название, то я бы назвала его «по-шубертовски»: «Экзистенциальный путь». Рефлексивная музыкальная ткань, сочетающая минимализм и симфонизм, то сносила звуком, то давала иллюзию передышки в нервных соло скрипки. У Шуберта есть полный музыкального и психологического драматизма вокальный цикл «Зимний путь», посвященный странствиям героя, который переживает внутренний кризис. Кузьма Бодров в своем сочинении определенно охватывает жизненные кризисы всей протяженности человеческого бытия.

Кузьма Бодров – композитор, отмеченный победами на конкурсах и саундтреками к кинофильмам Константина Хабенского и Павла Лунгина. Второй скрипичный концерт он не только посвятил Репину, но и придал ему некоторый, как он сам отметил, «мистический смысл», зашифровав в мелодии основной темы монограмму имени и фамилии знаменитого скрипача vADiM Repin: «ля-ми-ре» (А — нота ля; D и RE — ре; M – ми). Без своей музыкальной подписи DSCH не подходил к нотной тетради и Дмитрий Шостакович. Не знаю больше примеров, хотя эта интересная традиция известна с времен барокко.

Вадим Репин, солирующий в концерте, конечно, просто маг какой-то. Такое впечатление, что он вообще не напрягается и может сыграть что угодно новое, сложное, даже музыку чистого листа.

Руководил оркестром в этот вечер русский грек Димитрис Ботинис – главный дирижер и художественный руководитель НАСО. С его приходом оркестр стал творить чудеса, поражая качеством, чистотой и осмысленностью звука.

В конце каждого произведения солист ли, дирижер позволяют музыке продлиться несколько секунд в абсолютной тишине… Так было и на концерте 26 марта. Но, к моему разочарованию, некоторые слушатели, видимо сильно хотели бежать в гардероб, и прерывали эту блаженную тишину поспешными экзальтированными хлопками.

В программе феста очень много мастер-классов для музыкантов настоящих и будущих. А где просвещение публики? И не в смысле каких-то снобских правил, а слушательского интереса ко всем проявления музыки, даже паузам. Хотелось бы, чтобы устроители фестиваля включили в дополнительную программу лекции, мастер-классы и для нас, неискушенных слушателей концертов.

После премьеры я обсудила с коллегами по слушательскому цеху впечатления. Кто-то был ошеломлен непривычной негармоничной своеобычностью произведения и игрой музыкантов. Кто-то «не понял 1 часть», кто-то говорил, что эмоциональные качели в восприятии, ее «дисгармония» мешали «отдаться музыке», «погрузиться в музыку», насладиться ею.

Но позвольте. Какая «гармония»? Современная академическая музыка не может существовать вне контекста времени. А контекст нашей эпохи не гармония, а травма. Герой актуальных произведений рефлексирует свое бытие в мире тотальной хрупкости и неопределенности, где он выбирает оставаться живым, даже если руки опускаются в бессилии что-то изменить, даже обреченный вечно нести душевную, а может и физическую боль травмы. Почему слушателю должно быть приятно и покойно на волнах такой музыки?

Я думаю, что запрос не только к современной, но и к любой музыке (кроме фоновой в супермаркете или ресторане))) – «быть гармоничной», «не раздражать», «утолять печали», «погружать в мир грез», «смягчать любую боль» – архаичный и потребительский (ты служишь мне и должна соответствовать моим ожиданиям). Наверное, концерт академической музыки, все-таки, не услуга, а равноправные отношения композитора, исполнителя, слушателя и музыки.

Что же в итоге? К моему сожалению арт-фестиваль теряет для меня именно фестивальный смысл: быть событием, выпадающим из обыденности, объединяющим вокруг себя людей, держащим весь город в дни своего проведения в радостном напряжении, когда хочется скупить билеты на все концерты, потому что боишься пропустить и не увидеть прекрасное, когда его завершение воспринимаешь, как остановку на полном ходу. Программа становится, по-моему, подборкой а-ля гастрольных программ приезжих звезд. Концерт со скрипичным концертом № 2 стал для меня и некоторых моих знакомых единственным событием арт-форума, на который был куплен билет.

Может быть это реальность текущего времени, может быть усталость устроителей, а может быть ещё что-то. Я по-прежнему не теряю надежду на лучшее.