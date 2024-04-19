В пятницу, 19 апреля, в Государственном концертном зале имени Каца пройдет совместный российско-китайский концерт-телемост, сообщает пресс-служба филармонии. Мероприятие запланировано на 14:00.

Сообщается, что в программу онлайн-концерта будут включены выступления Филармонического камерного оркестра, фольклорного ансамбля «Рождество», фортепианного дуэта из Санкт-Петербурга «ПетРо-дуэт», а также солисток балета Дарьи и Амриты Завьяловых и виолончелиста Станислава Овчинникова.

С китайской стороны прозвучат музыкальные и хореографические композиции в исполнении вокальных коллективов и ансамблей народных инструментов Поднебесной.

Юная звезда китайской сцены Сы Ши, исполнительница на популярном китайском инструменте эрху, вместе с Филармоническим камерным оркестром исполнит произведение китайского композитора Джоржа Гао. Телемост завершится совместным исполнением знаменитого сочинения Хачатуряна – Вальса из музыки к драме Лермонтова «Маскарад».

По данным пресс-службы новосибирской филармонии, проект проводится в рамках перекрестных годов культуры России и Китая, а также празднования Международного Дня китайского языка, который ежегодно отмечается 20 апреля. Концерт можно послушать бесплатно при условии онлайн-регистрации, все подробности на сайте филармонии.

Организаторами онлайн-проекта выступают «Институт Конфуция» Новосибирского государственного технического университета, Даляньский университет иностранных языков и Новосибирская государственная филармония при поддержке Министерства культуры Новосибирской области.

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