Пресс-служба Новосибирской филармонии сообщила, что 3 апреля Государственный концертный зал (ГКЗ) имени Каца пройдет процедуру освящения. По информации учреждения, с предложением об этом к филармонии ранее обратилась Новосибирская Митрополия.

В среду 3 апреля Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятит Государственный концертный зал имени А.М. Каца Новосибирской филармонии. Религиозную церемонию в открытом 11 лет назад учреждении культуры и искусства проведут в присутствии и.о. главы областного минкульта Юрия Зимнякова, а также руководства и сотрудников филармонии.

Пресс-служба филармонии сообщает: «Освящение — важное и значимое для Новосибирской филармонии и всех слушателей событие. Православное освящение различных локаций проводилось, но большой зрительный зал освящен не был. Новосибирская митрополия предложила Новосибирской филармонии освятить большой зрительный зал. Чин освящения большого зрительного зала и помещений Государственного концертного зала имени А.М. Каца Новосибирской филармонии совершит Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим».

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