Транссибирский арт-фестиваль, который завершился в Новосибирске в выходные, в этом году освоил ещё одну площадку. Художественный руководитель фестиваля Вадим Репин прокомментировал «Континенту Сибирь» коллаборацию с Новосибирским государственным художественным музеем (НГХМ), где продолжается (до 21 апреля) персональная выставка 27-летней художницы Марии Кононовой.

– Вадим, фестиваль по своей сути является многопрофильной творческой территорией. В этом году впервые в программу включен Художественный музей. Расскажите, как возникла идея добавить формат классического изобразительного искусства в список фестивальных направлений.

– Фестиваль родился 11 лет назад, он призван превратить наш Новосибирск хотя бы на короткое время в культурный центр планеты. На фестиваль собираются лучшие представители разных видов искусства – музыки, театра, балета, а также и изобразительного искусства. В прежние годы мы проводили подобные художественные выставки. Они проходили в фойе Государственного концертного зала им. А. М. Каца, основной площадки фестиваля. Это и замечательные выставки нашего бессменного фестивального фотографа Александра Иванова, и выставка Марии Кононовой в 2015 году. Посетители концертов могли познакомиться с этими работами.

Сейчас выставкой Марии Кононовой мы фактически открыли новую страницу фестиваля на площадке Новосибирского художественного музея. Музей в последнее время превратился, можно сказать, в ограненный бриллиант города Новосибирска.

– Мария Кононова – яркий представитель современного искусства. Как давно вы знакомы с ее творчеством?

– Знаю Машу давно, она очень талантливый человек. Пишет в стиле поп-арт, авангард, сюрреализм. Несмотря на молодость, у Маши за плечами уже десятки персональных выставок по всему миру. Она сотрудничает с известными художественными галереями, со своей персональной выставкой приняла участие в Венецианской биеннале.

Транссибирский арт-фестиваль освоил ещё одну площадку 1 of 5

В последнее время Мария пробует себя как театральный художник. Уникальная видеоинсталляция Марии сопровождала концертное исполнение оперы «Тангейзер» Вагнера в рамках Транссибирского фестиваля в 2019 году. В нынешнем сезоне сотрудничество с фестивалем продолжено. В НГХМ открыта персональная выставка Кононовой под названием «Весна». Кроме того, на сцене филармонии прозвучала кантата «Кармина Бурана» Карла Орфа в сопровождении видеокомпозиции Марии Кононовой.

Я убежден в том, что можно соединить любые виды искусства, если это сделано с большим вкусом и артистизмом.

– После открытия выставки вам с Марией удалось пройти по другим залам музея. Что посмотрели? Как давно вы были здесь прежде?

– В стенах музея я был довольно давно, в юности. Сегодня это одна из достопримечательностей региона, в которую стремятся попасть многие гости города, в том числе участники фестиваля. Обратил внимание на великолепные интересные экспозиции, очень логично размещенные, грамотно оформленные. Невероятно слаженная работа всей команды. И не случайно здесь большое количество посетителей, и новосибирцев, и приезжих. Я был, в хорошем смысле слова, в шоке от красоты, которую увидел, и от постоянной экспозиции, и от выставок Рубенса и кукол Даши Намдакова, которые мне удалось посмотреть. Совершенно фантастическое впечатление от посещения музея дало мне надежду на то, что наше сотрудничество будет только расширяться и укрепляться. Можно придумать невероятное количество замечательных идей и воплотить их.

– Каким может быть продолжение сотрудничества фестиваля и Новосибирского художественного музея?

– Я не буду оглашать все планы, которые мы уже обсуждаем с директором музея Екатериной Болдыревой. Уже несколько лет у меня есть желание провести в рамках фестиваля выставку русских икон японской художницы, супруги посла России в Японии Хироко Кодзуки. Когда мы впервые увидели ее работы – собственноручно расписанные православные иконы – очень впечатлились. Это что-то невероятное. Человек из другой культурной среды, других религиозных традиций проявляет интерес к древнерусскому творчеству, она посвятила часть своей жизни православной иконописи. Это нас очень вдохновило, и я надеюсь, что нам удастся организовать ее выставку в рамках фестиваля в Художественном музее.

Мы рассматриваем на будущее разные варианты включения проектов изобразительного искусства в программу фестиваля, чтобы это было последовательно, логично, чтобы соответствовало и музыкальной программе, и театральной.

– На открытии выставки Марии Кононовой было невероятное количество людей. Кому вы порекомендуете непременно посмотреть эту выставку?

– Прежде всего, я рекомендую просто всем много ходить в Художественный музей, стать свидетелями той красоты, которая в данный момент там представлена. В любом виде искусства так, ты не знаешь, на что сердце отреагирует, замрет: на сценарий, на игру исполнителей или на цветовую гамму картины.