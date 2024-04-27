С 24 по 26 апреля в Санкт-Петербурге проходила международная выставка инноваций HI-TECH и конкурс научных разработок. Проекты, в рамках мероприятия представленные учеными Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), стали победителями в нескольких номинациях.

Как сообщает пресс-служба вуза, выставка проектов НГТУ была организована Центром трансфера технологий университета. Представленные университетом разработки стали победителями нескольких номинаций конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года».

В номинации «Лучший инновационный проект (разработка) в области «Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика» проекты НГТУ взяли по два диплома первой и второй степени с вручением золотых и серебряных медалей соответственно: «золотом» были отмечены такие разработки, как «Блок регулирования напряжения авиационной системы энергоснабжения на основе силовой гибридной микросборки» под руководством доцента кафедры электроники и электротехники НГТУ, кандидата технических наука Максима Жаркова и «Активное фильтро-выпрямительное устройство для одно- и многофазных систем электроснабжения с нелинейными нагрузками» — данный проект возглавляет ассистент кафедры электроники и электротехники НГТУ Иван Александров.

Помимо этого, стартап-центр НГТУ Reactor получил диплом II степени и серебряную медаль в номинации «Лучший институт инновационного развития, бизнес-инкубатор, инновационно-технологический центр, венчурная компания». Диплом также получила разработка «Ассистивный помощник для инвалидов по зрению»: ее отметили в номинации «Лучший инновационный проект (разработка) в области «Персонализированная медицина».

Выставка инноваций HI-TECH проводится с 1996 года и является первым в России мероприятием в области высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере. Основные экспоненты: государственные научные центры, научно-исследовательские институты и вузы, промышленные предприятия, технопарки, коллективные региональные экспозиции.

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