В I квартале 2024 года Новосибирская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») выработала 331,5 млн кВт·ч электроэнергии, что на 33% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Увеличение выработки обусловлено увеличением объема притока в Новосибирское водохранилище по сравнению с притоком за 1 квартал 2023 года, сообщает пресс-служба гидроэлектростанции.

В настоящее время Новосибирская ГЭС продолжает работу в режиме пропуска половодья. По состоянию на 27 апреля уровень воды в Новосибирском водохранилище достиг отметки 111,00 м. Наполнение водохранилища продолжится до нормального подпорного уровня на отметке 113,5 м. По данным Западно-Сибирского УГМС во II квартале прогноз притока будет на уровне 3820 м³/с, что чуть выше нормы (107%).

По данным пресс-службы, новосибирская ГЭС работает в штатном режиме. Оборудование и гидротехнические сооружения подготовлены к пропуску половодья, проверены оперативно-диспетчерская связь и локальная система оповещения населения, сформированы дежурные бригады. На станции ведется ежесуточный контроль гидрометеорологической обстановки, мониторинг уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла. Для оперативного реагирования организовано информационное взаимодействие ГЭС с органами исполнительной власти, а также территориальными подразделениями МЧС России.

Ранее мы рассказывали, что разработки новосибирских ученых отметили наградами на международной выставке инноваций.