Максим Кудрявцев в своем ТГ-канале рассказал о результатах проверки строительных площадок – на трети из осмотренных нашли нарушения.

Сотрудники департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска совместно с районными администрациями осмотрели 96 строительных площадок для проверки их текущего состояния и уборки прилегающих территорий. На трети объектов были найдены нарушения, которые могли приводить к увеличению и без того немалого количества пыли в городе.

Особое внимание при проверке уделялось наличию оборудованных пунктов мойки колес: на семи осмотренных площадках такие пункты отсутствовали. Сообщается, что с руководством компаний провели разъяснительные беседы, после чего были приняты необходимые меры и оборудованы недостающие мойки.

По иным нарушениям стройкомпаниям выданы предписания о необходимости их устранения. По информации профильного департамента мэрии, на сегодня все нарушения устранены.

Недавно вступивший в должность мэр Новосибирска Максим Кудрявцев неоднократно называл стройки одной из основных причин запыленности города – строительная техника часто приводит к возникновению грязи на дорогах. Однако, есть и другие факторы: «Причин пыли в городе много: это и качество смеси, которой посыпают дороги зимой, и машины, которые заезжают колёсами на газоны, и отсутствующие бордюры, и целый ряд других факторов. Это серьезная, ресурсная работа, будем к ней приступать», – цитирует градоначальника пресс-центр городской администрации.

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