Новосибирский областной инновационный фонд начинает цикл из шести встреч «Среда деловых контактов». Инноваторы смогут встретиться с представителями крупных промышленных предприятий и предложить свои решения, а представители предприятий ─ оставить свои технологические запросы. Первое мероприятие цикла, посвященное промышленным технологиям, пройдет 24 апреля.

По данным организаторов, участие в этих встречах может быть интересно как предприятиям, у которых есть потребность в разработке или доработке нового продукта или технологии, так и представителям бизнеса, готовым стать индустриальными партнерами для инновационных компаний и заинтересованным в разработке и апробации новых продуктов/технологий на взаимовыгодных условиях. В цикле мероприятий также состоятся встречи «Биомедицинские технологии» и «Цифровые технологии».

Первая встреча по направлению «Промышленные технологии» пройдёт 24 апреля в 15:00 в «Точке кипения – Новосибирск» в Технопарке.

Сообщается, что на сегодня актуальные запросы на технологические разработки уже оставили ОАО «РЖД», АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», АО «Российские газеты» и другие предприятия. В списке потребностей — система удаленной диагностики и контроля козлового крана, оборудование для бесконтактного определения толщины покрытий, разработка мобильного приложения для составления схем прокладки кабельных линий связи, анализатор теплопроводности и другие задачи.

Ознакомиться с полным перечнем потребностей и подать заявку на участие в цикле мероприятий можно по ссылке.

Следующая встреча по направлению «Биомедицинские технологии» намечена на 29 мая.

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