В Новосибирском фонде инноваций вновь сменился руководитель

«Континенту Сибирь» стало известно, что в Государственном автономном учреждении Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» вновь назначен новый директор. Предыдущая смена руководителя фонда была в октябре 2023 года.

Информацию о том, что в ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» приступил к исполнению обязанностей новый руководитель, ранее «Континенту Сибирь» подтвердили два независимых источника. Позднее информация об этом появилась и на официальном сайте фонда: на странице «Контакты» в должности директора указан Алексей Низковский.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц учредителем ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» является Новосибирская область, права учредителя осуществляет министерство науки и инновационной политики Новосибирской области. В ответ на запрос в министерстве сообщили, что предыдущий директор фонда Станислав Болотов в начале апреля текущего года написал заявление об увольнении по собственному желанию. Новый руководитель учреждения назначен 16 апреля. Фонд работает в прежнем режиме, в соответствии со своими задачами.

Сам Станислав Болотов пообещал изданию прокомментировать свой уход позднее. По информации источника «Континента Сибирь», знакомого с ситуацией, увольнение руководителя могло произойти на фоне неподдержанной областным правительством инициативы по преобразованию фонда из ГАУ в АНО. Ранее в интервью «Континенту Сибирь» Станислав Болотов высказывал свои аргументы на этот счёт: «Наша текущая организационно-правовая форма не дает нам финансовой мобильности, хотя на практике существуют другие зарекомендовавшие себя формы. В будущем возможно организовать работу таким образом, чтобы мы сами зарабатывали определенные средства и реинвестировали их в уставную деятельность, но это вопросы, которые нужно решать с учредителем». Однако министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области не увидело «достаточных оснований для изменения организационно-правовой формы учреждения».

Новый директор фонда Алексей Низковский до недавнего времени работал в СКТБ «Катализатор», а до этого, с октября 2015 года по сентябрь 2023 года, занимал должность директора Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр регионального развития».

Ранее бывший руководитель Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» Александр Николаенко прокомментировал «Континенту Сибирь» информацию о непродлении своего контракта.