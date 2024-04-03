Евгений Гаврилов рассказал, почему он снял свою кандидатуру с выборов мэра Новосибирска

Сегодня, 3 апреля, от участия в конкурсе на должность мэра Новосибирска отказался зампред Общественного экспертного совета по вопросам градостроительства при главе города Новосибирска, руководитель компании «Химметалл» Евгений Гаврилов. Свое решение он прокомментировал «Континенту Сибирь».

Сегодня состоялась встреча двух претендентов на пост мэра Новосибирска — Евгения Гаврилова и заместителя губернатора Новосибирской области Максима Кудрявцева. Цель переговоров — сверить часы, проговорить ключевые тезисы программ. Как рассказал «Континенту Сибирь» Евгений Гаврилов, обсуждая проблемы Новосибирска, два кандидата нашли много точек соприкосновения. Например, оценили работу Экспертного совета при мэре Новосибирска. Сегодня при совете работают три комиссии: по нормативам, общественным пространствам и транспорту. И если первые две работают продуктивно, то комиссия по транспорту практически не работала, так как не находила общий язык с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. На встрече оба кандидата согласились, что деятельность транспортной комиссии надо «перезапускать». Именно после этого разговора Евгений Гаврилов принял решение отказаться от участия в конкурсе по выборам мэра.

«Понимая, что губернатор Новосибирской области именно в Максиме Кудрявцеве видит конкретного человека своей команды на посту мэра и готов работать с ним в тандеме, я принял решение снять свою кандидатуру с участия в конкурсе на должность главы Новосибирска», — прокомментировал свое решение Евгений Гаврилов.

По словам Евгения Гаврилова, выдвигая свою кандидатуру, он руководствовался своим видением управления мегаполисом. «Стратегическая задача — чтобы в городе был порядок, чтобы у людей — экспертов, общественников — была возможность влиять на решения, которые принимают мэр и профильные департаменты. Наша задача — не воевать, а постараться построить конструктивный диалог, в ходе которого можно было бы донести до городских властей те решения, которые мы считаем актуальными. Судя по реакции Максима Кудрявцева, он готов к взаимодействию», — констатировал руководитель «Химметалла».

Евгений Гаврилов также обратил внимание на такой аспект, как сменяемость градоначальника в случае его неэффективной работы. «В отличие от всенародно избранного мэра, которого губернатору трудно отстранить от должности даже за очевидные ошибки в управлении городом, сити-менеджер полностью подконтролен главе региона. Если губернатор видит, что мэр не справляется с поставленными перед ним задачами, у него всегда есть возможность вмешаться и заменить неэффективного управленца», — сказал Евгений Гаврилов.

Экс-кандидат в мэры также добавил, что это касается и команды будущего градоначальника. «Задача результативного управленца — уметь менять неэффективных членов команды, не бояться расставаться со слабыми игроками на любых должностях. И если для того, чтобы в мэрию пришли высокопрофессиональные люди, нужно поднять им оплату труда, надо это сделать. Город Новосибирск как крупнейшее муниципальное образование страны, как третий город в России и крупнейший за Уралом не может себе позволить неэффективных низкооплачиваемых управленцев!» — считает Евгений Гаврилов.

Ранее от участия в конкурсе по выборам мэра Новосибирска отказались три кандидата, среди них — вице-губернатор и заместитель министра Новосибирской области.