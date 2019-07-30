Информация о том, что в Новосибирской области к концу июля может появиться свое министерство «цифры», сегодня подтвердилась. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о реорганизации департамента информатизации в министерство цифрового развития и связи.

«Это не просто смена названия и номинальное повышение статуса органа власти, – подчеркнул губернатор. – Это завершение выстраивания структуры управления органов власти региона в строгой логике: департаменты отвечают за функции, министерства – за развитие отраслей экономики. Решение подтверждает важность задачи цифровой трансформации как национального приоритета для нашего интеллектуального региона».

Руководителем министерства станет Анатолий Дюбанов, занимавший должность главы департамента информатизации Новосибирской области.

Предполагается, что преобразование департамента информатизации в новую структуру позволит организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех отраслях социально-экономического развития региона, повысить эффективность государственного управления в сфере цифрового развития.

Подтвердилась информация и о том, что полномочия министерства будут расширены. Андрей Травников отметил, что это ведомство, наряду с обеспечением работоспособности вычислительных средств, линий связи и информационных систем, будет отвечать за развитие всех составляющих цифровой экономики.

Также в зоне ответственности минцифры будет формирование и реализация проектов внедрения цифровых технологий в ведущие экономические отрасли и социальную сферы. Среди новых задач – работа с IT-организациями в целях опережающего развития отрасли, развитие экспорта IT-решений, реализация мер финансовой и нефинансовой господдержки, продвижение региональных IT-проектов на федеральном уровне.

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