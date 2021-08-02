Как стало известно «Континенту Сибирь», 2 августа министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов по собственному желанию покидает свой пост. Напомним, что он руководил областным ведомством, ответственным за развитие связи, телекоммуникаций и IT в регионе, в течение 11 последних лет.

По данным источников «Континента Сибирь», ожидается, что в ближайшее время Анатолий Дюбанов приступит к работе в федеральном правительстве.

Министром цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов был назначен летом 2019 года. До этого момента он возглавлял департамент информатизации региона. За эти годы в Новосибирской области была проделана значительная масштабная работа по цифровизации и развитию телекоммуникационных технологий, в регионе запущены и реализованы значимые федеральные и региональные проекты, направленные на развитие информатизации и связи.

Участники сибирского телеком-рынка позитивно оценивают вклад Анатолия Дюбанова в развитие отрасли. «Первое, что отмечается в работе с Анатолием Васильевичем – его практичность и направленность на конечный результат. Каждое совещание, встреча, переговоры направлены на результат: минимум «воды», максимум конкретики, цифр и фактов. Вторая его ключевая особенность – защита интересов региона и его жителей. Всегда, при решении любых вопросов, во главу угла ставится именно развитие Новосибирской области и польза для граждан, – отметил директор филиала ПАО МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Отдельно, как представитель коммерческой компании, отмечу, что ни разу при решении рабочих вопросов в подходе Анатолия Васильевича не было субъективизма или предвзятости. Все переговоры всегда велись честно и справедливо, по-партнерски. В целом хочу отразить свое личное мнение: уровень цифровизации Новосибирской области – один из самых высоких в стране, и в этом, безусловно, большая заслуга Анатолия Дюбанова».

Положительную оценку министру дают и другие участники рынка связи. «Совместно с министерством цифрового развития и связи мы успешно реализовали проекты «Устранение цифрового неравенства» и «500+», обеспечив связью большинство малочисленных и отдаленных населенных пунктов. Начиная с 2015 года коллективные точки доступа Wi-Fi организованы для более чем 96 000 жителей Новосибирской области, построено почти 6 000 км волоконно-оптических линий связи, подключено к Интернету больше 5 000 домохозяйств. В этом, безусловно, огромная заслуга Анатолия Дюбанова, который своими организационными и управленческими способностями добился значительного цифрового прорыва для нашего региона», – отметил директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В свою очередь и.о. ректора Сибирского университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) Бари Хаиров констатировал, что министерство цифрового развития Новосибирской области всегда было активно вовлечено и в работу университета, и в целом в развитие системы высшего и среднего образования. «Наши проекты, в том числе и создание Киберполигона, активно поддерживались министерством и лично министром, благодаря совместной работе СибГУТИ успешно реализует свои задачи, в том числе – федерального уровня. От всего коллектива университета и от себя лично выражаю огромную благодарность Анатолию Васильевичу, желаю ему успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество», – отметил Бари Хаиров.

Анатолий Дюбанов родился в 1971 году в Новосибирске. В 1993 году с отличием закончил инженерно-космическую Краснознаменную академию им. А.Ф. Можайского по специальности «инженер радиоэлектронной аппаратуры; кафедра систем спутниковой навигации, оптико-электронных систем космической связи». С 1996 по 1999 год работал в филиале Центрального НИИ Военно-космических сил МО РФ (г. С.-Петербург) на должностях младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника. С 2000 по 2003 год – начальник научно-исследовательского центра ГУВО МВД РФ (г. Новосибирск). С 2003 по 30 августа 2010 года – начальник управления связи, специальной техники и автоматизаций ГУВД по Новосибирской области. С 1 сентября 2010 ода по 18 августа 2019 года – руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. 19 августа 2019 года назначен министром цифрового развития и связи Новосибирской области.