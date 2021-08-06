Новосибирский экс-министр Анатолий Дюбанов возглавил департамент в Минэкономразвития РФ

Бывший министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов назначен руководителем департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития, сообщает D-Russia.ru.

О том, что Анатолий Дюбанов покидает свой пост по собственному желанию, стало известно 2 августа. Источники «Континента Сибирь» говорили о том, что в ближайшее время Анатолий Дюбанов приступит к работе в федеральном правительстве.

Департамент развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ, который возглавил Анатолий Дюбанов, отвечает за реализации федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». К основным направлениям деятельности департамента относятся такие направления, как формирование комплексного правового регулирования отношений, складывающихся в связи с развитием цифровой экономики; регулирование вопросов построения национальной системы управления данными, обеспечение благоприятного правового режима отдельных видов данных, создание правовых основ для долгосрочного архивного хранения электронных документов; создание экспериментальных правовых режимов для применения цифровых инноваций, в том числе режима «правовой песочницы»; формирование благоприятных правовых условий для применения технологий искусственного интеллекта и использования робототехники; координация деятельности иных участников федерального проекта и создание отдельных правовых институтов, направленных на развитие цифровой экономики.

Курирует департамент заместитель главы Минэкономразвития РФ Владислав Федулов.

Напомним, что временно исполняющим обязанности главы минцифры Новосибирской области назначен действующий заместитель руководителя министерства Павел Жучков.

Анатолий Дюбанов родился в 1971 году в Новосибирске. В 1993 году с отличием закончил инженерно-космическую Краснознаменную академию им. А.Ф. Можайского по специальности «инженер радиоэлектронной аппаратуры; кафедра систем спутниковой навигации, оптико-электронных систем космической связи». С 1996 по 1999 год работал в филиале Центрального НИИ Военно-космических сил МО РФ (г. С.-Петербург) на должностях младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника. С 2000 по 2003 год – начальник научно-исследовательского центра ГУВО МВД РФ (г. Новосибирск). С 2003 по 30 августа 2010 года – начальник управления связи, специальной техники и автоматизаций ГУВД по Новосибирской области. С 1 сентября 2010 ода по 18 августа 2019 года – руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. 19 августа 2019 года назначен министром цифрового развития и связи Новосибирской области.