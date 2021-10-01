Министерство труда и соцразвития Новосибирской области возглавила Елена Бахарева

Министром труда и социального развития Новосибирской области назначена бывшая первый заместитель главы министерства Елена Бахарева.

Накануне появилась информация о том, что Елена Бахарева заняла должность главы минсоцразвития региона в статусе исполняющей обязанности, однако в пятницу на сайте министерства она обозначена уже в статусе министра. Источник «Континента Сибирь» в министерстве подтвердил назначение Елены Бахаревой, официального приказа об этом на сайте правительства Новосибирской области пока нет.

Напомним, накануне стало известно, что Ярослав Фролов, занимавший пост министра труда и социального развития Новосибирской области с августа 2017 года, покидает свою должность. По неподтверждённым данным он уходит на позицию главврача в одну из новосибирских больниц. По данным источника «Континента Сибирь», предположительно речь идет о больнице №34.

Елена Бахарева заняла министерское кресло в день своего рождения, 1 октября. В 2017 году, после назначения Ярослава Фролова на пост главы министерства, собеседники «Континента Сибирь» сообщали, что кандидатура Елены Бахаревой также рассматривалась на эту должность. «Елена Бахарева проявила себя железной леди. Официально она курирует детский блок. Год назад, как началась эпопея с больничными, она стала исполнять обязанности министра соцразвития, работает все это время без выходных, без отпуска — не всякому мужику это под силу. Она показала себя надежным человеком, профессионалом, который пользуется авторитетом», — рассказывал в интервью «Континенту Сибирь» Александр Титков, занимавший тогда должность заместителя губернатора Новосибирской области, курирующего в правительстве социальные вопросы.