Бывший тренер «Трактора» отказался подписывать контракт с ХК «Сибирь»

Бывший тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин отказался подписывать контракт с новосибирским ХК «Сибирь». Об этом сообщили в официальном телеграм-канале клуба, добавив, что «Сибирь» возобновила поиск главного тренера.

Напомним, о достижении «договоренности о подписании контракта с новым главным тренером» в лице Анвара Гатиятулина стало известно 29 марта. На официальном сайте хоккейного клуба отмечалось, что на тот момент велось обсуждение условий контракта, а «официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей».

«Специалист дал свое согласие в переговорах с хоккейным клубом «Сибирь» и оставалось согласовать финишные условия контракта. Однако, позднее Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт с ХК «Сибирь». Руководство клуба ведет поиск нового главного тренера для «Сибири», рассматривается несколько специалистов, выбор будет сделан в ближайшее время», говорится в сегодняшнем сообщении.

Накануне ХК «Сибирь» объявил о прекращении сотрудничества с предыдущим тренерским штабом в составе: исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова, тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского и Никиты Капкайкина.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что бывшего директора ФК «Новосибирск» отправили под стражу.