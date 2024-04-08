В республике Хакасия сменился руководитель одного из региональных министерств. Кресло министра имущественных и земельных отношений занял Дмитрий Панарин, последние 10 лет трудившийся первым заместителем главы министерства.

Как сообщает пресс-центр Хакасского правительства, Дмитрий Панарин стал новым главой республиканского министерства имущественных и земельных отношений, сменив на этом посту Евгения Тарасова, возглавлявшего ведомство с 2019 года и подавшего в отставку в конце прошлого месяца.

В понедельник рабочую встречу с новым министром провел глава республики Валентин Коновалов: сообщается что он выразил уверенность, что с учётом накопленного опыта работы в отрасли, Панарин справится со всеми возложенными на него обязанностями, и пожелал успехов в выполнении стоящих перед министерством задач.

Согласно информации с сайта правительства Хакасии, Дмитрий Панарин, родившийся в 1976 году в Абакане, окончил с отличием Хакасский технический институт Красноярского государственного технического университета и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. С 2000 года занимал должности от ведущего специалиста до начальника отдела в Госкомитете РХ по управлению государственным имуществом, в 2011 году назначен заместителем председателя Госкомитета, а с 2014 года занимал должность первого заместителя министра имущественных и земельных отношений РХ.

Дмитрию Панарину уже приходилось исполнять обязанности главы данного министерства: в ноябре 2018 года, Панарин был назначен и.о. министра имущественных и земельных отношений, однако, в январе 2019-го его отправили в отставку с этой должности, а новой «исполняющей обязанности» стала другой заместитель министра, Евгения Темерова.

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