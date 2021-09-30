Глава министерства труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов с 1 октября покинет свой пост. Информацию об этом изданию ранее сообщало несколько источников, а 30 сентября её официально подтвердил председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив на сессии областного парламента.

«Ярослав Фролов работает сегодня последний день», — сообщил Андрей Шимкив на сессии областного Заксобрания 30 сентября.

Напомним, что Ярослав Фролов занимает пост министра труда и социального развития Новосибирской области с августа 2017 года, когда были упразднены отдельные министерства социального развития и труда под руководством Сергея Пыхтина и Игоря Шмидта. Возглавлявший тогда регион Владимир Городецкий объяснил реорганизацию возможностью улучшить взаимодействие с федеральным министерством труда и социального развития.

Ярослав Фролов родился в городе Обь в 1976 году. В 1999 окончил Новосибирский медицинский институт, получив степень кандидата медицинских наук. В 2006 году стал заместителем главного врача Городской клинической больницы №12, а в 2008 году возглавил медучреждение. В 2015 году Фролов занял пост заместителя главы министерства здравоохранения Новосибирской области, а через два года был назначен и.о. главы министерства труда и соцразвития региона.

Напомним, в августе генпрокуратура РФ обвинила министерство труда и соцразвития и министерство транспорта Новосибирской области в ненадлежащем контроле за подведомственными предприятиями и учреждениями, а также в невыполнении необходимых мероприятий в полном объёме. В случае с министерством труда и соцразвития речь, в частности, шла о недостаточном освоении субвенций на приобретение жилья для детей-сирот. В связи с этим заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережения главам ведомств Ярославу Фролову и Анатолию Костылевскому.

Информации о том, кто может занять пост министра труда и соцразвития Новосибирской области, пока нет. Что касается Ярослава Фролова, то по неподтверждённым данным он уходит на позицию главврача в одну из новосибирских больниц. По данным источника «Континента Сибирь», предположительно речь идет о больнице №34.