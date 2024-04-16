Бывший председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев назначен государственным советником республики. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Валентин Коновалов.

Владимир Штыгашев бессменно возглавлял парламент республики с 1990-х годов. В 2023 году принял решение покинуть «Единую Россию». Список кандидатов от ЕР на выборах в Верховный Совет Хакасии возглавил депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, который в последующем был избран новым спикером.

«Все эти годы Владимир Николаевич — как верный сын своей малой родины — неуклонно отстаивал интересы жителей Хакасии на всех уровнях публичной власти, демонстрировал полную самоотдачу при решении государственных задач, всегда боролся за правду и справедливость. Его честный труд на благо республики вызывает чувство глубокого уважения и благодарности, является примером бескорыстной любви к Отечеству», — написал в своем телеграм-канале Валентин Коновалов.

Должность государственного советника, согласно данным с сайта правительства Республики Хакасии, была учреждена в марте 2024 года в целях «всестороннего использования опыта государственной деятельности и знаний лица, замещавшего (замещающего) государственную должность, для политического, социально-экономического и иного развития республики». В Законе говорится, что советник осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Хакасии назначили нового главу министерства имущественных и земельных отношений.