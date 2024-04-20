В Новосибирске появился третий отдел по расследованию особо важных дел

На территории Новосибирска образован третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета (СУ СК) России по Новосибирской области. Ведомство расположилось на улице Семьи Шамшиных, 41. Как сообщила пресс-служба следкома, руководителем назначен подполковник юстиции Иван Мальцев.

Образование нового отдела связано с ликвидацией Барабинского, Татарского межрайонных следственных отделов и следственного отдела по городу Тогучин.

Также перераспределены полномочия ряда следственных отделов. В частности в зону обслуживания Куйбышевского межрайонного следственного отдела вошли Барабинский, Убинский и Здвинский районы. В зону обслуживания Чановского межрайонного следственного отдела вошли Татарский, Чистоозерный и Усть-Таркский районы. В зону обслуживания Болотнинского межрайонного следственного отдела вошли город Тогучин и Тогучинский район.

Напомним, что ранее защита экс-гендиректора ФК «Новосибирск» обжаловала постановление следователя.