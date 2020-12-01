По данным «Континента Сибирь», принятие Генерального плана Новосибирска откладывается. Сегодня, 1 ноября, эту информацию подтвердил мэр города Анатолий Локоть официальному информационному порталу мэрии.

Как стало известно нашему изданию, накануне, после обращения депутатов Заксобрания Новосибирской области к мэру Новосибирска о сохранении лесных зон в черте города, в Совете депутатов Новосибирска разразились жаркие споры. По словам источника «Континента Сибирь» в горсовете, вопрос встал так остро, что Анатолий Локоть отозвал проект генплана с повестки сессии Совета депутатов, которая пройдет 4 декабря.

Генеральный план города Новосибирска был отправлен на доработку. «Из проекта не ушли спорные моменты, касающиеся возможности застройки лесных массивов Заельцовского бора, предусмотренные действующей редакцией генплана, принятой ещё в 2007 году. В новом генплане решены многие вопросы по пресечению попыток любой застройки лесных массивов, но эта проблема осталась. Чтобы разрешить эти противоречия, на совещании вместе с губернатором было принято согласованное решение доработать генеральный план», — цитирует Анатолия Локтя муниципальный информационный портал.

Инициаторами обращения к мэру стали депутаты Заксобрания от «Единой России», которых единодушно поддержали члены других фракций. Депутаты были обеспокоены экологической ситуаций в областном центре, которая усугубляется застройкой территорий с зелёными насаждениями. В обращении к главе Новосибирска содержалась просьба сохранить зону естественного озеленения и рекреационные зоны в Заельцовском бору и не допускать там возведения домов, а также учесть это пожелание при внесении изменений в генплан города.

Региональные законодатели напомнили, что часть рекреационной зоны Заельцовского бора планируется отнести к зоне жилой застройки. При этом, подчеркнули депутаты, эта территория «является важнейшей частью природно-рекреационного комплекса города» и «обеспечивает стабильность экологической ситуации города».

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