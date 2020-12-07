Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска подал в отставку

Виталий Столбов 1 декабря написал заявление об увольнении, о чем сообщил на своей странице в социальной сети Facebook 5 декабря. Глава управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска последние два года непосредственно участвовал в разработке Генплана города. Напомним, 1 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал проект Генплана с сессии Совета депутатов города, где его должны были утвердить.

«Слухи распространяются стремительно. Мне уже звонят взволнованные друзья, которым доброжелатели сообщают, что «Столбова убрали». Особенно не хочется, чтобы мешали это с историей об отзыве мэром из Совета депутатов изменений в Генеральный план», – написал Виталий Столбов на своей странице.

По словам начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, его никто не увольнял. «Никто не делал мне замечаний, не указывал на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, что заставило бы меня подать по собственному. С мэром я вообще уже несколько месяцев не разговаривал (случая не было, да и необходимости тоже). Но это не значит, что я планирую продолжить работу в должности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска», – отметил Столбов.

По его словам, 1 декабря он подал заявление о предоставлении очередного отпуска с 14.12.2020 на 18 дней с последующим увольнением. Однако, еще 4 декабря его заявление не было согласовано вице-мэром – начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексеем Кондратьевым. «Мэр, я думаю, о нем [заявлении] даже не знает», – добавил Виталий Столбов.

«Сделал ли я это из-за ситуации с Генеральным планом? И да, и нет. Конечно, 2 года напряжённой работы требовали результата, который пока так и не случился. Моя роль в подготовке этого документа, пожалуй, была далеко не определяющей, но свою причастность я ощущаю, поэтому переживаю всю эту ситуацию эмоционально остро. Наверное, это стало последней каплей. Я 15 лет проработал в управлении и уже успел сформировать свою позицию по многим вопросам, и не всегда она совпадала с позицией руководства. Этот внутренний диссонанс обострялся постепенно. Формально, по трудовому законодательству, я ещё могу отозвать заявление, но пока не могу убедить себя, что мне это нужно», – рассказал начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска.

Напомним, 1 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал из повестки сессии Совета депутатов вопрос о генплане Новосибирска. Этому предшествовало обращение к мэру города депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. Как ранее сообщал «Континент Сибирь», депутаты просили сохранить зону естественного озеленения и рекреационные зоны в Заельцовском бору и не допускать там возведения домов, а также учесть это пожелание при внесении изменений в генплан города.

Анатолий Локоть, комментируя отзыв генплана для доработки, отметил, что это решение было принято после совещания у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

На сессии 4 декабря первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров обратился к городским депутатам с предложением, принять Генплан уже на этом заседании с поправками, подразумевающими отмену застройки на территории Заельцовского бора. На это спикер городского парламента Дмитрий Асанцев заметил, что, откладывая решение о принятии генплана, депутаты выражают озабоченность зелёными зонами города. При этом он прервал доклад Панфёрова, обозначив ограничения в регламенте мероприятия.

Андрей Панфёров досрочно покинул сессию Совета депутатов Новосибирска, не добившись поддержки городских депутатов по вопросу генплана города.

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