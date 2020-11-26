Депутаты Заксобрания Новосибирской области попросили мэра Локтя остановить застройку Заельцовского бора

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области подготовили обращение к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, в котором попросили главу муниципалитета остановить планируемую застройку Заельцовского бора. Документ приняли на третьей сессии парламента 26 ноября.

Инициаторами обращения стали депутаты от «Единой России», однако его поддержали и члены других фракций, передаёт журналист «Континента Сибирь» с сессии Заксобрания.

Как говорится в документе (копия есть в распоряжении редакции «Континента Сибирь»), депутаты обеспокоены экологической ситуаций в областном центре, которая усугубляется застройкой территорий с зелёными насаждениями. Они просят сохранить зону естественного озеленения и рекреационные зоны в Заельцовском бору и не допускать там возведения домов, а также учесть это пожелание при внесении изменений в генплан города.

«Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выражают особую озабоченность и обращаются к мэру города Новосибирска Локтю А.Е., депутатам Совета депутатов города Новосибирска при изменении генерального плана города Новосибирска рассмотреть вопросы, касающиеся застройки территории Заельцовского бора», — говорится в тексте обращения.

Парламентарии напомнили, что часть рекреационной зоны Заельцовского бора планируется отнести к зоне жилой застройки. При этом, подчеркнули депутаты, эта территория «является важнейшей частью природно-рекреационного комплекса города» и «обеспечивает стабильность экологической ситуации города».

Постановление о принятии обращения вступает в силу с 26 ноября.

Напомним, в ноябре новосибирские депутаты выступили против роста тарифа на вывоз мусора.

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