Начальник новосибирского УФАС возглавил красноярское ведомство

Занявший в марте текущего года пост руководителя Новосибирского УФАС России Александр Годованюк возглавил красноярское ведомство. Временно исполняющим обязанности руководителя новосибирского управления назначен Дмитрий Сухоплюев.

Как сообщили в Красноярском УФАС России, Александр Годованюк назначен на новую должность приказом ФАС России. «Приветствуя коллектив Красноярского УФАС России, Александр Александрович выразил свою уверенность в совместной эффективной и плодотворной работе в целях защиты и развития здоровой конкуренции в Красноярском крае», — говорится в сообщении на сайте красноярского ведомства.

Напомним, Александр Годованюк был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя управления ФАС России в Новосибирской области 15 марта 2021 года. Ранее он занимал должность заместителя руководителя управления – начальника контрольного отдела УФАС по Красноярскому краю.

Как уточнили в пресс-службе Новосибирского УФАС России, приказом руководства федерального ведомства на должность временно исполняющего обязанности руководителя Новосибирского УФАС России назначен Дмитрий Сухоплюев.

Дмитрий Сухоплюев работает в антимонопольных органах с 2007 года. С 2009 года по март 2017 года замещал должность заместителя начальника отдела контроля закупок. С 15 мая 2017 года работал в должности заместителя руководителя управления – начальника отдела контроля государственного оборонного заказа.