Назначение бывшего заместителя директора департамента по строительству мэрии Новосибирска Романа Теленчинова вице-губернатором стало темой для обсуждения не только в строительном сообществе, но и во властных структурах города и области. «Континент Сибирь» приводит несколько возможных версий стремительного карьерного роста заместителя губернатора, курирующего инфраструктурные проекты.

Для многих участников строительной отрасли не был очевидным профессиональный взлет Романа Теленчинова, перешагнувшего сразу несколько ступенек на пути из мэрии Новосибирска, где он занимал должность заместителя начальника департамента строительства и архитектуры — начальника управления строительства и инженерного обеспечения, в администрацию области на пост вице-губернатора, отвечающего за крупные инфраструктурные проекты. А там, где есть элемент неожиданности и непредсказуемости, всегда рождаются многочисленные версии.

Версия № 1

Официальную позицию представил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, когда сообщил о своем решении на оперативном совещании в правительстве региона 1 ноября. Глава региона напомнил, что рассматриваемая должность оставалась вакантной после ухода в феврале 2020 года Андрея Жукова с поста вице-губернатора, курировавшего такие проекты, как «Академгородок 2.0». Андрей Травников отметил, что весной этого года дал поручение первому заместителю председателя правительства Владимиру Знаткову подумать и подготовить предложения по усилению блока по реализации инфраструктурных проектов. «Уже на тот момент мы строили большое количество крупных социальных, спортивных и дорожных объектов. А после одобрения правительственной комиссией заявки Новосибирской области на реализацию мероприятий за счет выделения бюджетных инфраструктурных кредитов резко выросло число объектов и работ, направленных на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на освоение перспективных площадок для жилищного строительства. Нам предстоит напряженная работа до 2024 года. И это направление необходимо было выделить в отдельный блок, который по предложению Владимира Михайловича Знаткова возглавит Роман Александрович Теленчинов», — прокомментировал назначение губернатор Андрей Травников.

Выбор губернатора все опрошенные «Континентом Сибирь» представители строительной отрасли считают правильным — в профессионализме и компетентности Теленчинова никто не сомневается. Так, зампред комитета по строительству Заксобрания Новосибирской области, гендиректор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский в беседе с нашим изданием отметил, что назначение вполне оправданно: «Теленчинов — грамотный специалист, он работал в городе, где строительный рынок более насыщен, чем в области, он знает все подводные камни и препоны. Этот опыт, безусловно, ему поможет в решении задач, которые будет ставить перед ним губернатор. Конечно, уровень вопросов теперь будет более высокий, ему придется взаимодействовать с федеральными структурами, выходить на федеральные министерства. Для этого у него мало опыта, но как любой нормальный специалист, думаю, он разберется. Необходимо было внести свежую струю, и назначение Романа Теленчинова может соответствовать этому плану».

С Евгением Покровским согласен и его коллега по Заксобранию, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. Он назвал новое назначение «перспективным приобретением для команды губернатора». «Работая в мэрии, Роман Теленчинов проявил себя как отраслевой профессионал. В областном правительстве появился специалист, хорошо знающий изнутри ситуацию в строительной отрасли Новосибирска», — отметил Илья Поляков. По его словам, теперь руководство региона сможет лучше понимать происходящее в застройке областного центра и, при необходимости, более адресно влиять на нее.

«Насколько я помню, должность заместителя губернатора по вопросам строительства, транспорта и дорожного комплекса была создана Андреем Травниковым еще летом 2020 года. Пост оставался вакантным. Закрыть вакансию потребовали новые обстоятельства, связанные с перспективой существенного роста количества крупных областных строек. Речь про крупные социальные, промышленные и транспортные объекты, а также сетевую инфраструктуру. К известным проектам, таким как «Академгородок 2.0» и подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, добавляются новые, заявленные правительством с использованием льготных федеральных кредитов. Реализация планов потребует от исполнительной власти больших усилий по координации уже не только в сфере деятельности минстроя, глава которого Иван Шмидт недавно назначен персонально ответственным за крупные стройки, но и, в значительной части, минтранса. Думаю, что Иван Шмидт и Роман Теленчинов не будут толкаться локтями. Очевидно, что работы здесь хватит всем, а избежать сложностей в координации поможет первый зампред правительства Владимир Знатков, курирующий эти направления», — рассказал Илья Поляков.

Версия №2

Некоторые собеседники «Континента Сибирь» увидели в назначении Романа Теленчинова возможное желание региональной власти перевести на себя вопросы, связанные с управлением городскими землями. Прозвучало мнение, что надо было забрать из команды вице-мэра Алексея Кондратьева, курирующего блок строительства и архитектуры, ключевого человека, обладающего представлением о земельно-имущественных отношениях в Новосибирске, чтобы легче было перевести эти отношения на уровень области. Поводом для выдвижения такой гипотезы мог стать фон, на котором произошли кадровые изменения.

В конце прошлого года, когда принимался закон, по которому руководителей в сфере образования Новосибирска и других муниципальных образований области утверждает региональное правительство, в кулуарах власти стали поговаривать о возможных перспективах расширения полномочий области при согласовании и других чиновников городского уровня. В разговорах, как рассказывал «Континент Сибирь», например, упоминали пост вице-мэра — начальника департамента строительства и архитектуры (эту должность сегодня занимает Алексей Кондратьев).

Кроме того, в прошлом году депутаты Заксобрания региона стали активно влиять на градостроительную политику мэрии Новосибирска. Из-за их обращения к мэру Анатолию Локтю, в котором они просили остановить планируемую застройку Заельцовского бора, на несколько месяцев было отложено утверждение генерального плана города. Уже в этом году Заксобрание внесло поправки в закон об особо охраняемых природных территориях, согласно которым на территории муниципалитетов по решению правительства области можно создавать лесные парки и ограничивать на этих землях хозяйственную деятельность.

Депутаты также инициировали обращения в прокуратуру по поводу продажи мэрией Новосибирска земли на улице Демакова. И самый последний скандал — письмо в адрес мэра и губернатора с просьбой приостановить выдачу муниципалитетом разрешений на строительство на территории бывшего городского аэропорта «до детальной проработки решений по социальному обеспечению и транспортной доступности для будущих жителей территории». Это письмо подписали в том числе депутаты Заксобрания, а при первом зампреде регионального правительства создана рабочая группа для решения вопроса.

Существование гипотезы о желании области взять под контроль вопросы муниципальной земли подтверждает, например, и новосибирское информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни». «С 2020 года областная власть внимательно приглядывается к ситуации в строительной сфере областного центра, стремясь к большему контролю. Неофициально депутаты и чиновники говорят о возможном перераспределении полномочий в этой области. Подготовка такого решения требует профессионального понимания ситуации изнутри, и знания Теленчинова будут очень кстати», — пишет ЦДЖ.

«Пока работает 131-ФЗ о местном самоуправлении, забрать у муниципалитета полномочия в области земельных отношений невозможно, но то, что такие попытки будут предприниматься, совершенно не исключено», — сказал в приватной беседе один из собеседников «Континента Сибирь» во властных кругах. Он обратил внимание, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о публичной власти. «Это первая попытка встроить муниципальные образования в вертикаль власть. Есть мнение, что это подготовка почвы для демонтажа местного самоуправления в городах — столицах регионов. Один из авторов законопроекта Павел Крашенинников уже в одном из выступлений обмолвился, что следующими будут изменения в закон о местном самоуправлении. Я не сомневаюсь, что будет выстроена управленческая вертикаль. И важные вопросы, такие как управление земельными активами, могут быть переданы на уровень региона», — не исключил собеседник «Континента Сибирь».

Впрочем, не все собеседники издания серьезно рассматривают эту версию. «Да, полгода назад ходили слухи, что область хочет контролировать все земельные вопросы в городе, — отметил на условиях анонимности источник издания во власти города. — Но с тех пор я не вижу, чтобы были предприняты конкретные шаги в этом направлении. Например, были бы подготовлены какие-то документы. Никто не меняет законы».

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт тоже считает эту гипотезу нежизнеспособной. «Мы тесно работаем в связке с городом, например, по тем же МИПам, реализуем совместные планы по комплексному освоению территорий. Назначение Романа Теленчинова, на мой взгляд, прежде всего связано с увеличением объема работ в области строительства. Со следующего года, помимо сопровождения строительства крупных инфраструктурных проектов, нам предстоит работать с новыми финансовыми инструментами, которые предложило федеральное правительство, — инфраструктурные облигации и бюджетные кредиты (в части постановления правительства РФ № 1704). Нам предстоит инвестировать в сетевую инфраструктуру, чтобы подготовить площадки под КРТ. Это направление достаточно емкое, и по нему предстоит плотно работать. И еще масса вопросов, которые требуют особого внимания», — прокомментировал назначение вице-губернатора министр строительства региона. На вопрос «Континента Сибирь», не считает ли Иван Шмидт, что его обошли при назначении (в июне губернатор назначил его ответственным за возведение крупных инфраструктурных объектов), собеседник издания ответил, что у него не было таких амбиций: «Я технарь, а не политик».

Сразу отмел эту версию в разговоре с нашим изданием и заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Не видит политической подоплеки в назначении и председатель постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска, директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилл Покровский. «Я больше соглашусь с тем мнением, что губернатору был нужен руководитель, который хорошо знал бы город, был глубоко погружен в процессы, который мог бы сосредоточиться на важном для региона направлении — строительстве инфраструктурных проектов», — прокомментировал версию Кирилл Покровский. По его мнению, назначение Романа Теленчинова может оказаться и таким прицелом на будущее: «Реализация крупных инфраструктурных проектов тесно связана с несколькими отраслями — строительной, дорожной и коммунальной. По логике, это один блок, за который может отвечать вице-губернатор».

Версия № 3

Инфраструктурные проекты — это серьезные федеральные деньги. Помимо уже начатых объектов, таких как многофункциональная ледовая арена, четвертый мост, шесть городских поликлиник, инфекционная больница, в ближайшие годы в области приступят к строительству школ, наукополиса «Академгородок 2.0» и других. Во всех этих проектах планируется участие федеральных средств. Контролировать их потоки сможет только тот человек, которому доверяют в Москве. На этом основана еще одна версия стремительного карьерного роста Романа Теленчинова.

По словам собеседника «Континента Сибирь» в региональной власти, также пожелавшего остаться анонимным, назначение Романа Теленчинова может быть связано с наличием у чиновника хороших связей в Москве. «Назначение на должность, связанную с контролем миллиардов рублей, не могло пройти без согласования с федеральным центром. Почему выбор пал именно на скромного начальника управления строительства в мэрии Новосибирска? Никто не умаляет его профессиональных качеств, но мы знаем немало случаев, когда это не было решающим фактором. Значит, вероятно, кто-то замолвил слово за Романа Теленчинова. По всей видимости, и москвичей тоже устроила эта кандидатура. А губернатору нужен был компетентный в вопросах строительства в Новосибирске человек и одновременно тот, кому доверяла бы Москва», — высказал свою версию собеседник «Континента Сибирь».

Кто в столице России мог поспособствовать назначению Романа Теленчинова, он не смог назвать, заметив только, что новосибирская диаспора в Москве велика. И напомнил, что совсем недавно в Москву переманили министра цифрового развития и связи Анатолия Дюбанова, который возглавил департамент развития цифровой экономики в Минэкономразвития.

Версия № 4

Еще одну версию, высказанную в беседах с «Континентом Сибирь» представителями строительного сообщества, можно назвать пессимистичной. На сегодня строительство практически всех знаковых инфраструктурных объектов в области так или иначе сопровождается скандалами. То субподрядчики жалуются, что с ними не рассчитываются за проделанную работу, то используются более дешевые аналоги утвержденных в проекте стройматериалов и конструкций, то идет отставание по срокам строительства и т. д. На этом фоне сформировалось мнение, что назначение вице-губернатора, курирующего инфраструктурные проекты, может быть связано с тем, чтобы с учетом его функционала отвести всю полноту ответственности от главы региона.

«Крупные инфраструктурные проекты финансируются Москвой, поэтому по факту все определяет столица — кто может стать генподрядчиком, кто должен получать деньги, кто должен строить и так далее. Новосибирск не может поменять генподрядчика и вообще на практике ни на что повлиять не может. К сожалению, такие сегодня правила игры, — рассказал нашему изданию руководитель крупной новосибирской строительной компании. — А отвечать в случае провала будет регион. То есть полномочий никаких, а ответственности выше крыши. Хочется пожелать Роману Александровичу, чтобы он не стал крайним в этой истории».

Впрочем, руководитель другой строительной компании сказал «Континенту Сибирь», что не думает, что на Теленчинова могут «свалить все грехи». «Да, тендеры выигрывает Москва, а сопровождать проекты будут новосибирцы. Какой бы подрядчик не пришел, ответственность будут нести минстрой, замгубернатора и губернатор, естественно. Поэтому понятно желание главы региона усилить это направление молодыми профессиональными кадрами», — отметил застройщик.

Сам Роман Теленчинов пока воздерживается от публичных высказываний. В частности, он не пришел на заседание комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области 10 ноября, хотя был в числе приглашенных.