По информации «Континента Сибирь», в ближайшие дни будет объявлен конкурс на замещение должности Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. Одним из вероятных участников конкурса источники издания называют министра юстиции Новосибирской области Наталью Омелёхину.

Как стало известно «Континенту Сибирь», в конце прошлой недели Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова согласовала досрочную отставку ее коллеги в Новосибирской области Нины Шалабаевой, которая в середине октября написала заявление о сложении своих полномочий. (Полномочия Нины Шалабаевой на посту омбудсмена по правам человека истекают в 2023 году).

Напомним, месяц назад депутаты Заксобрания Новосибирской области сняли вопрос об отставке Уполномоченного по правам человека в регионе с повестки октябрьской сессии. По информации источников нашего издания во властных структурах, это было связано с тем, что вопрос не успели согласовать с Москвой.

В ближайшее время Заксобрание объявит конкурс на замещение должности Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. Выборы омбудсмена состоятся на декабрьской сессии регионального парламента.

Среди вероятных участников конкурса собеседники «Континента Сибирь» во власти называют министра юстиции Наталью Омелёхину. Она почти 20 лет работает в администрации Новосибирской области. В разные годы возглавляла отдел судебно-правовой работы государственно-правового департамента администрации Новосибирской области, работала замначальника управления делами администрации Новосибирской области. С 2008 по 2011 годы Наталья Омелёхина работала заместителем министра финансов и налоговой политики региона. В 2011 году вошла в правительство Новосибирской области, а в мае 2012 была назначена на должность заместителя председателя правительства – министра юстиции Новосибирской области. Однако с 3 августа 2020 года Наталья Омелёхина перестала быть зампредом регионального правительства, сохранив за собой должность министра юстиции Новосибирской области.