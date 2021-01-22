СМИ: У находящегося под следствием новосибирского парламентария нашли недвижимость и счета за границей

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бизнесмена и депутата Законодательного собрания Новосибирской области Валентина Сичкарева, были обнаружены незадекларированные недвижимость в Германии и счета в зарубежных банках.

О новых обстоятельствах расследования уголовного дела, возбужденного в отношении новосибирского парламентария, единоросса Валентина Сичкарева накануне сообщил телеканал ОТС со ссылкой на источники, близкие к следствию. По информации журналистов, у Валентина Сичкарева были обнаружены € 13,5 тыс. евро и 14 млн рублей, документы на недвижимость в Германии и бумаги, подтверждающие наличие иностранного банковского счета, по которому проводили двумя траншами € 200 тыс. «В своих декларациях Валентин Сичкарев не упоминал ни денег, ни элитных апартаментов за границей, принадлежащих семье», — уточняет телеканал.

Напомним, в минувший вторник дело депутата Законодательного собрания Новосибирской области Валентина Сичкарева передали в суд, ему было предъявлено обвинение в предполагаемом крупном мошенничестве с субсидиями. По версии следствия, региональный минсельхоз выдал подконтрольной Сичкареву компании «Сельхозпрод» субсидию на развитии семейной животноводческой фермы по региональной госпрограмме в размере 6 млн рублей. Следствие считает, что неосвоенный остаток выделенной субсидии в размере 2,3 млн рублей был похищен.