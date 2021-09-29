В Погрануправлении ФСБ России по Новосибирской области сменилось руководство

В Новосибирской области назначили нового начальника регионального Погрануправления ФСБ России. Им стал Алексей Знаменский.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел рабочую встречу с начальником управления кадров Пограничной службы ФСБ России Сергеем Стрельниковым.

В ходе встречи главе региона был представлен новый начальник Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, полковник Алексей Знаменский. Он был назначен на должность указом президента РФ от 20 сентября 2021 года. По данным сайта правительства Новосибирской области, ранее главой регионального Погрануправления являлся Владимир Корецкий.

По словам Сергея Стрельникова, Алексей Знаменский обладает колоссальным жизненным и профессиональным опытом. Он выразил уверенность в том, что качественная, системная работа, которая была организована в Погрануправлении ФСБ России по Новосибирской области, «находится в надежных руках, и будет продолжена».

Андрей Травников подчеркнул, что регионального правительство окажет новому руководству Погрануправления всю необходимую поддержку.

Отметим, ранее Знаменский занимал должность начальника службы Погрануправления ФСБ России по Республике Крым в городе Джанкой.