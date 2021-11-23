На «Новосибирском заводе полупроводниковых приборов Восток» сменилось руководство

В АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» (АО «НЗПП Восток») произошла смена руководства. Об этом сообщили в самой организации, отметив, что причиной послужила реализация новой стратегии развития предприятия.

АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» специализируется на выпуске изделий микроэлектроники, электронного приборостроения и входит в состав ГК «Элемент», совместного предприятия «Ростеха» и АФК «Система».

Как пояснили в пресс-службе ГК «Элемент», основными стратегическими задачами нового руководства завода станут разработка новой программы деятельности предприятия, ускорение темпов роста основных финансовых и производственных показателей, завершение инвестиционного проекта по реконструкции завода и дальнейшее развитие высококонкурентных научных разработок для коммерческого рынка.

«Ключевую позицию исполнительного директора займет Евгений Масленников, обладающий многолетним опытом операционного управления предприятиями в области разработки и массового производства микроэлектронной продукции в России. Кандидат технических наук, окончил Московский государственный институт электронной техники (ТУ) по специальности «электроника и микроэлектроника». Приоритетными целями для Евгения Масленникова являются реализация годового финансового плана предприятия, ускорение завершения реконструкции и технического перевооружения, дальнейшее развитие конструкторского бюро», — говорится в сообщении ГК «Элемент».

На период завершения формальных процедур при смене менеджмента АО «НЗПП Восток» предприятие возглавит Дмитрий Жидков, кандидат экономических наук, обладающий высокой экспертизой в формировании стратегий предприятий. С учетом предыдущего опыта работы в качестве заместителя генерального директора по ГОЗ, ВТС и взаимодействию с государственными органами АО «Швабе», а также заместителя начальника департамента стратегии госкорпорации «Ростех» Дмитрий Жидков сфокусируется на разработке новых направлений бизнеса, что должно позволить увеличить выручку и привлечь новых партнеров.

В пресс-службе ГК «Элемент» также отметили, что смена руководящего состава связана с «необходимостью усилить динамику реализации передовых технологических задач по увеличению доли коммерческой продукции». В основе стратегии — повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции. Так, новое руководство предприятия в ближайшее время планирует запустить ряд научно-технических разработок, которые станут частью инновационных, государственных и частных проектов.

Напомним, в феврале 2020 года научно-производственное предприятие «Восток» было реорганизовано и вошло в состав Новосибирского завода полупроводниковых приборов с ОКБ (НЗПП с ОКБ). После объединения с НПП «Восток» предприятие заметно нарастило производственные мощности. Также, вскоре после перехода объединенного завода на работу под новым именем «НЗПП Восток», «Элемент» подписал соглашение с корпорацией «Росатом» об участии в совместном предприятии по созданию компонентов для АСУ ТП. Осенью 2021 года Новосибирский завод полупроводниковых приборов (НЗПП с ОКБ) отметил свой 65-летний юбилей. Подробно об истории завода и его достижениях «Континент Сибирь» писал в материале по ссылке.



Также стоит отметить, что с 2006 года предприятием руководил Владимир Исюк. Именно под его руководством завод значительно расширил масштабы своей деятельности, что, в том числе, позволило Владимиру Исюку стать «Персоной года-2020» в реальном секторе по версии «Континента Сибирь».