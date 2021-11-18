Задержан депутат Заксобрания Новосибирской области

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России», входящий в состав бюджетного комитета парламента, Глеб Поповцев задержан по подозрению в мошенничестве, сообщили источники «Континента Сибирь» в органах власти 17 ноября.

По информации источников, Поповцев задержан по подозрению в правонарушении по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Предполагается, что он незаконно получал зарплату, оформив подставное лицо на должность своего помощника. Ущерб от этих действий ориентировочно составил 500 тыс. руб.

Меру пресечения парламентарию должны избрать в пятницу.

В СК СКР по Новосибирской области «Континенту Сибирь» сообщили, что эта информация уточняется.

Глеб Поповцев входит в комитет Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также состоит в комиссии областного парламента по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Руководит ЗАО «Сельхозпредприятие Ярковское». В марте 2019 года Поповцев был избран главой Совета директоров новосибирского Биотехнопарка.

Напомним, в июне был также задержан депутат областного Заксобрания Александр Морозов, возглавлявший комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. В отношении парламентария было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, после чего он добровольно сложил депутатские полномочия.